¡Pilas pa’ que recoja! Esta semana se va el agua en los siguientes barrios de Medellín y de Bello

Con el propósito de continuar prestando un servicio de calidad, que contribuya al bienestar de la comunidad, EPM programó para esta semana interrupciones del servicio de acueducto en varios sectores del Valle de Aburrá.

Estas interrupciones son necesarias para adelantar mantenimientos, lavado de tanques, empalmes de redes y modernización de la infraestructura de acueducto.

Las siguientes son las zonas y horarios de las interrupciones:

Medellín | Circuito Castilla

Miércoles 4 de junio, desde las 7:00 p.m. hasta el jueves 5 de junio, a las 4:00 a.m.

– De calle 92 F hasta calle 101 A entre carrera 65 y carrera 69.

– De calle 102 hasta calle 103 GG entre carrera 65 y carrera 67.

– De calle 89 A hasta calle 101 entre carrera 63 A y carrera 64 C.

– De calle 101 A hasta calle 104 entre carrera 62 D y carrera 64 C.

Incluye 10.909 usuarios de los barrios: Oleoducto, Francisco Antonio Zea, Castilla, Girardot, Plaza de Ferias, Héctor Abad Gómez, Belalcázar y Tricentenario.

Medellín | Circuito Castilla – Bello

Miércoles 4 de junio, de 7:00 p.m. hasta el jueves 5 de junio, a las 5:00 a.m.

Medellín:

– De calle 104 hasta calle 120 entre carrera 64 C y carrera 67.

– De carrera 62 D hasta carrera 64 C entre calle 103 y calle 120.

Bello:

– De calle 23 hasta calle 38 entre carrera 50 y carrera 57.

– De calle 40B hasta calle 43 entre carrera 54 y carrera 59.

Esta interrupción incluye 24.690 usuarios de los barrios:

Medellín: Toscana, Héctor Abad Gómez, Las Brisas, Boyacá, Florenci y Tejelo.

Bello: La Cabañita, Zona Industrial 1, San José Obrero, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida, La Madera, Zona Industrial 2, Villa de Occidente, El Carmelo, El Porvenir, Altavista, El Rosario, Santana, Serramonte, Espíritu Santo y Nazareth.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Medellín | Circuito Miraflores

Jueves 5 de junio de 2:00 p.m. hasta el viernes 6 de junio, a las 4:00 a.m.

– De calle 38 B hasta calle 38 F entre carrera 26 E y carrera 28 B.

– De calle 39 hasta calle 40 entre carrera 24 D y carrera 26.

– De calle 40 hasta calle 45 entre carrera 21 y carrera 24.

– De calle 40 hasta calle 43 entre carrera 15 A y carrera 16 A.

– De calle 45 hasta calle 51 entre carrera 11 C y carrera 23.

– De calle 49 C hasta calle 51 entre carrera 10 B y carrera 8B.

Incluye 12.684 usuarios de los barrios: Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros – El Vergel, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa.

Medellín | Circuito La Pastora

Jueves 5 de junio de 2:00 p.m. hasta el viernes 6 de junio, a las 6:00 a.m.

– De calle 32 hasta calle 37 entre carrera 28 A y carrera 30.

– De calle 34 hasta calle 37 entre carrera 23 y carrera 26.

– De calle 37 hasta calle 38 B entre carrera 22 C y carrera 28 E.

– De calle 33 hasta calle 36 entre carrera 10 C y carrera 20 A.

– De calle 43 E hasta calle 45 entre carrera 7 A y carrera 15 B.

– De calle 35 hasta calle 37 entre carrera 15 y carrera 16.

Incluye 14.687 usuarios de los barrios: Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, La Asomadera No. 3, Cataluña, Los Cerros – El Vergel y Loreto.

Para estabilizar el sistema es indispensable hacer interrupciones diarias de acueducto en el circuito París, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. El servicio se restablecerá, igualmente, todos los días, a las 4:00 a.m.

Esta interrupción incluye:

Municipio de Bello:

– De calle 20 F hasta calle 27 entre carrera 77 y carrera 83.

– De calle 20 F hasta calle 20 B entre carrera 77 y carrera 78.

Distrito de Medellín:

– De calle 107 hasta calle 97 entre carrera 85 y carrera 87.

Incluye 7.402 usuarios de los barrios y sectores: El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho (Medellín) y París (Bello).