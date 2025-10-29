¡Siguen firmes! Segundo día del paro de taxistas en Medellín 

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El paro de taxistas en Medellín completa dos días con bloqueos parciales y caravanas en varios puntos de la ciudad. Conductores exigen al Gobierno regular las aplicaciones de transporte.

Medellín volvió a amanecer este miércoles 29 de octubre con bloqueos parciales y caravanas de taxis en distintos puntos de la ciudad. El gremio completa dos días del paro de taxistas para exigir al Gobierno Nacional controles más estrictos contra las aplicaciones de transporte.

Los manifestantes aseguran que no se moverán de las vías hasta ser escuchados. En sectores como La 65, el Parque de Banderas, la Regional, el Aeropuerto Olaya Herrera y la Terminal del Sur, los conductores se mantienen firmes con pitos, carteles y mensajes de protesta.

En horas de la mañana, se reportaron bloqueos intermitentes en la avenida Regional a la altura del puente de la 33. Sin embargo, los cierres se levantan por momentos para permitir el flujo del tráfico.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos salir con tiempo, usar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Por su parte, los líderes del paro confirmaron que esperan reunirse con los alcaldes del área metropolitana para buscar acuerdos que permitan levantar la protesta.

El paro de taxistas en Medellín continúa mientras se esperan avances en las negociaciones con el Ministerio de Transporte.

