Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    • ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga
    Luego del golpe en el clásico montañero, el DIM recibe a Atlético Bucaramanga en un duro compromiso por la fecha 18. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    Resumen: Después de una dolorosa derrota 5-2 ante Atlético Nacional en el clásico, Independiente Medellín (DIM) busca recuperar la confianza recibiendo al líder Atlético Bucaramanga este miércoles 29 de octubre a las 6:10 p.m. en el Atanasio Girardot. El DIM, ya clasificado y ubicado en la cuarta posición, necesita una victoria con figuras como Brayan León, Léyser Chaverra y Léider Berrio para ascender en la tabla, calmar el descontento de parte de la hinchada tras el clásico y demostrar su fortaleza de cara a los cuadrangulares semifinales. El partido también será un evento familiar, con promociones especiales que permiten el ingreso gratuito de menores de 13 años con cada boleta o abono.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego del tremendo golpe que les dio Atlético Nacional en el clásico montañero, derrotándolos 5-2, el DIM está listo para recuperar la confianza que algunos hayan perdido.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    En la noche de este miércoles, el Equipo del Pueblo, ubicado en la cuarta casilla, recibe al líder Atlético Bucaramanga.

    Con figuras listas como Brayan León, Léyser Chaverra y Léider Berrio, el rojo de la montaña, va por una victoria que no solo los ponga en la parte alta de la tabla, sino que ayude a generar confianza.

    El equipo dirigido por Alejandro Restrepo, ya está clasificado, pero una derrota como la sufrida contra su rival de patio, generó un cisma con un sector de la hinchada.

    Por eso, de cara a los cuadrangulares semifinales, la victoria esta noche ante un equipo aguerrido, dejaría ver lo que se viene para la etapa final.

    Una de las dudas es si Alejandro Restrepo seguirá insistiendo con Ménder García en la alineación titular, jugador que es bastante resistido por los aficionados.

    ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    Independiente Medellín hace parte del grupo de 4 equipos que están en el trancón de 31 puntos, junto a Atlético Nacional, Junior y Fortaleza, que buscarán el punto invisible.

    Para este compromiso, el DIM anunció que por cada boleta o abono, ingresa gratis un menor de 13 años.

    Adicionalmente, indicaron que esa oferta aplica para todas las tribunas, pero no aplica para las cortesías.

    Ahora, en ese mismo sentido, para la tribuna sur baja, o sur familiar, por cada abono o boleta, ingresa un adulto más dos menores de 13 años.

    El compromiso se disputará este miércoles, 29 de octubre, en el estadio Atanasio desde las 6:10 de la tarde.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    “Ojalá que esto nos sirva de aprendizaje”: Restrepo sobre la derrota ante Atlético Nacional

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Medellín quiere el liderato! Convocados «poderosos» para el Clásico Paisa que cierra la jornada 17

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

    El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

    ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    “Ojalá que esto nos sirva de aprendizaje”: Restrepo sobre la derrota ante Atlético Nacional

    “Ojalá que esto nos sirva de aprendizaje”: Restrepo sobre la derrota ante Atlético Nacional

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa


    [grupos] [fixture items="7"]