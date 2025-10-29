Luego del tremendo golpe que les dio Atlético Nacional en el clásico montañero, derrotándolos 5-2, el DIM está listo para recuperar la confianza que algunos hayan perdido.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

En la noche de este miércoles, el Equipo del Pueblo, ubicado en la cuarta casilla, recibe al líder Atlético Bucaramanga.

Con figuras listas como Brayan León, Léyser Chaverra y Léider Berrio, el rojo de la montaña, va por una victoria que no solo los ponga en la parte alta de la tabla, sino que ayude a generar confianza.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo, ya está clasificado, pero una derrota como la sufrida contra su rival de patio, generó un cisma con un sector de la hinchada.

Por eso, de cara a los cuadrangulares semifinales, la victoria esta noche ante un equipo aguerrido, dejaría ver lo que se viene para la etapa final.

Una de las dudas es si Alejandro Restrepo seguirá insistiendo con Ménder García en la alineación titular, jugador que es bastante resistido por los aficionados.

¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín hace parte del grupo de 4 equipos que están en el trancón de 31 puntos, junto a Atlético Nacional, Junior y Fortaleza, que buscarán el punto invisible.

Para este compromiso, el DIM anunció que por cada boleta o abono, ingresa gratis un menor de 13 años.

Adicionalmente, indicaron que esa oferta aplica para todas las tribunas, pero no aplica para las cortesías.

Ahora, en ese mismo sentido, para la tribuna sur baja, o sur familiar, por cada abono o boleta, ingresa un adulto más dos menores de 13 años.

El compromiso se disputará este miércoles, 29 de octubre, en el estadio Atanasio desde las 6:10 de la tarde.

[️] ¡Por cada boleta o abono, ingresa gratis un menor de 13 años!

⚠️ Aplica para todas las tribunas. No aplica para cortesías*

‍‍ SUR BAJA (sur familiar): por cada abono o boleta, ingresa un adulto + 2 menores de 13 años.

Comprá tu entrada por la app DIM Plus,… pic.twitter.com/aJesoJWe49 — DIM (@DIM_Oficial) October 28, 2025

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín