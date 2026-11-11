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    «No queremos que cierren el colegio»: la denuncia de la comunidad de Yarumito, en Barbosa, que teme perder su institución rural

    La comunidad de la vereda Yarumito, en Barbosa, pide que no cierren su colegio rural: temen que los estudiantes terminen reubicados y la institución desaparezca.

    Publicado por: SoloDuque

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    «No queremos que cierren el colegio»: la denuncia de la comunidad de Yarumito, en Barbosa, que teme perder su institución rural

    Resumen: La comunidad de la vereda Yarumito denuncia el posible cierre de su colegio rural y pide a las autoridades garantizar la permanencia de la institución.

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    Integrantes de la comunidad de la vereda Yarumito, del municipio de Barbosa (Antioquia), elevaron una denuncia ciudadana en la que piden que no cierren la Institución Educativa Rural Yarumito, un colegio oficial que, según cuentan sus habitantes, lleva 50 años al servicio de los niños y jóvenes de unas 12 veredas del sector.

    Con pancartas que dicen «No queremos que cierren el colegio Yarumito» y «El Yarumito no se toca», estudiantes y padres de familia mostraron su rechazo a lo que, a su juicio, sería la intención de acabar la institución y repartir a los alumnos en otros colegios.

    Estudiantes del colegio Yarumito, en Barbosa, protestan con pancartas contra el cierre de la institución

    Foto: Cortesía

    Diez años «temporales» por fuera de su sede

    Según relatan desde la comunidad, todo empezó hace unos 10 años, cuando las obras de la doble calzada dejaron deterioros en la sede del colegio y hubo que desalojarla. Los estudiantes fueron recibidos temporalmente en colegios del casco urbano de Barbosa, donde, contaron, sufrieron humillaciones y bullying por ser «los arrimados».

    Después, el municipio y la Gobernación habilitaron una finca alquilada como sede provisional, una solución que también era temporal pero que ya lleva una década. Según les han dicho, la sede original no se puede reformar porque el terreno presenta una falla geológica, y tampoco se ha conseguido un nuevo predio.

    La comunidad de la vereda Yarumito, en Barbosa, reunida para defender su colegio

    Foto: Cortesía

    El temor: que la institución desaparezca

    De acuerdo con la denuncia, la matrícula habría bajado de unos 550 a cerca de 250 estudiantes. La comunidad asegura, además, que la Gobernación habría decidido no seguir pagando el arriendo de la finca donde hoy funciona el colegio, mientras la Alcaldía ha asumido el transporte escolar para que los niños de las veredas puedan llegar a clase. Sobre ese punto, la denunciante defendió la gestión del alcalde, a quien, dijo, le ha tocado luchar por conseguir un terreno y sostener los traslados.

    Lo que más temen, contó, es que los estudiantes de secundaria terminen enviados a un colegio del casco urbano, y los de primaria repartidos en otras escuelas, lo que significaría la desaparición de la Institución Educativa Yarumito. «Si se acaba Yarumito, no volvemos a estudiar», repiten los estudiantes, según el testimonio.

    Estudiantes del colegio Yarumito muestran pancartas contra el cierre de la institución

    Foto: Cortesía

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    Reunión con la Secretaría de Educación

    En una reunión reciente, según el testimonio, la comunidad se sentó con la Secretaría de Educación de Antioquia y con la jueza que conoce del fallo de tutela relacionado con el caso. La jueza daría un nuevo plazo tanto al departamento como al municipio para buscar otra opción, mientras los habitantes se niegan a volver a estar «de arrimados» en otro colegio y advierten que preferirían sacar a sus hijos antes que perder la institución.

    Mesa de autoridades durante la reunión con la comunidad del colegio Yarumito

    Foto: Cortesía

    ¿Qué han dicho las autoridades?

    De acuerdo con información publicada en medios locales, el alcalde de la localidad explicó hace algunos días que existe una orden judicial que obliga a garantizar transporte escolar, internet e infraestructura educativa, y que el municipio adelanta una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial para permitir el uso institucional del suelo.

    Según estos medios locales, la Gobernación mantiene el pago del arriendo de la finca y la Alcaldía cubre internet y transporte, mientras el departamento ha señalado que no puede invertir en el predio actual porque no cumple los requisitos técnicos y que, para avanzar en una nueva sede, el municipio debe presentar un terreno que cumpla las condiciones.

    Además, una resolución de la Secretaría de Educación de Antioquia de septiembre de 2025 cambió oficialmente la dirección de la sede principal de la institución de la vereda Yarumito a la vereda Montañita (parte baja), como parte del proceso de reorganización de establecimientos educativos.

    Autoridades escuchan a la comunidad del colegio Yarumito durante la reunión

    Foto: Cortesía

    La comunidad de Yarumito participa en la reunión sobre el futuro del colegio

    Foto: Cortesía

    Mientras tanto, la comunidad insiste en una sola petición: que el Yarumito, su colegio de toda la vida, no se acabe. «Es triste terminar de esta manera una institución por no buscar una solución verdadera», concluyeron.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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