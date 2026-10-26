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Brutal ataque en Barbosa: salió a comprar cervezas y lo encontraron apedreado

Justo al lado del cadáver, encontraron una piedra de gran tamaño manchada de sangre que sería el arma homicida

Publicado por: SoloDuque

Brutal ataque en Barbosa: salió a comprar cervezas y lo encontraron apedreado
Brutal ataque en Barbosa: salió a comprar cervezas y lo encontraron apedreado

Resumen: La víctima, de quien se conoce era un agricultor residente de la vecina vereda La Tolda, se encontraba tendida boca arriba y rodeada por un charco de sangre a la altura de la cabeza

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Minuto30.com .- Un violento hecho de sangre conmocionó a los habitantes de la zona rural del municipio de Barbosa, en el extremo norte del Valle de Aburrá. Hacia las 8:09 de la mañana de este lunes 26 de octubre, transeúntes descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre de 29 años tendido a un costado de una vía pública, en un sector boscoso de la vereda Guayabal.

La víctima, de quien se conoce era un agricultor residente de la vecina vereda La Tolda, se encontraba tendida boca arriba y rodeada por un charco de sangre a la altura de la cabeza. Al momento del hallazgo, el ciudadano vestía una camiseta azul, bóxer a rayas y medias en tono negro y gris.

El joven presentaba una profunda depresión en la bóveda craneal con heridas abiertas de gran magnitud asi cortes lineales en la frente y múltiples laceraciones en la espalda y la rodilla derecha.

Justo al lado del cadáver, encontraron una piedra de gran tamaño manchada de sangre, elemento contundente que sus agresores habrían utilizado para propinarle las heridas mortales. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el joven habría sido visto en horas de la madrugada compartiendo y consumiendo bebidas embriagantes; las hipótesis preliminares apuntan a que el crimen se habría derivado de un altercado o hecho de intolerancia por problemas comportamentales del hoy occiso.

Autoridades se desplazaron hasta el punto rural para realizar la inspección técnica a la escena, trasladar los restos a la sede de Medicina Legal para la correspondiente necropsia. Hasta el momento no se reportan capturas por este homicidio, mientras las autoridades recopilan pistas para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y dar con el paradero del responsable.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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