Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Exclusivo Fotos y Videos

    ¡Casi los mata! Un colchón mal amarrado provocó grave accidente en Barbosa: pareja en moto resultó herida

    Ambos ocupantes de la moto resultaron lesionados producto del fuerte golpe contra el pavimento

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Casi los mata! Un colchón mal amarrado provocó grave accidente en Barbosa: pareja en moto resultó herida

    Resumen: La carga cayó intempestivamente de una camioneta en movimiento en el sector de Popalito. Un hombre y una mujer que transitaban por la zona sufrieron lesiones tras el fuerte impacto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Un acto de imprudencia al transportar enseres domésticos terminó en un grave accidente de tránsito durante la tarde de este domingo en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá. Los hechos se registraron sobre las 3:30 p.m. en el sector conocido como Popalito, interrumpiendo temporalmente la movilidad en la zona.

    accidente en barbosa

    El peligro de las cargas sueltas

    De acuerdo con los reportes ciudadanos, una camioneta que se movilizaba por este corredor vial transportaba una base cama y un colchón. Sin embargo, debido a la deficiente sujeción de la carga, los elementos se desprendieron del vehículo y cayeron repentinamente sobre el asfalto.

    Esta situación tomó por sorpresa a una pareja que transitaba en su motocicleta justo detrás del automotor. Al no tener tiempo ni espacio para esquivar los obstáculos a esa velocidad, los motociclistas perdieron el control y sufrieron una aparatosa caída.

    accidente barbosa

    Ambos ocupantes resultaron lesionados producto del fuerte golpe contra el pavimento, por lo que se hizo necesaria la presencia de los equipos de emergencia para brindarles atención médica y trasladarlos a un centro asistencial.

    Tras este incidente, las autoridades de tránsito reiteran el llamado urgente a los conductores para que aseguren correctamente cualquier tipo de carga, recordando que este tipo de negligencias puede desencadenar tragedias fatales en las carreteras.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.