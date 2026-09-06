¡Casi los mata! Un colchón mal amarrado provocó grave accidente en Barbosa: pareja en moto resultó herida

Resumen: La carga cayó intempestivamente de una camioneta en movimiento en el sector de Popalito. Un hombre y una mujer que transitaban por la zona sufrieron lesiones tras el fuerte impacto.

Minuto30.com .- Un acto de imprudencia al transportar enseres domésticos terminó en un grave accidente de tránsito durante la tarde de este domingo en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá. Los hechos se registraron sobre las 3:30 p.m. en el sector conocido como Popalito, interrumpiendo temporalmente la movilidad en la zona.

El peligro de las cargas sueltas

De acuerdo con los reportes ciudadanos, una camioneta que se movilizaba por este corredor vial transportaba una base cama y un colchón. Sin embargo, debido a la deficiente sujeción de la carga, los elementos se desprendieron del vehículo y cayeron repentinamente sobre el asfalto.

Esta situación tomó por sorpresa a una pareja que transitaba en su motocicleta justo detrás del automotor. Al no tener tiempo ni espacio para esquivar los obstáculos a esa velocidad, los motociclistas perdieron el control y sufrieron una aparatosa caída.

Ambos ocupantes resultaron lesionados producto del fuerte golpe contra el pavimento, por lo que se hizo necesaria la presencia de los equipos de emergencia para brindarles atención médica y trasladarlos a un centro asistencial.

Tras este incidente, las autoridades de tránsito reiteran el llamado urgente a los conductores para que aseguren correctamente cualquier tipo de carga, recordando que este tipo de negligencias puede desencadenar tragedias fatales en las carreteras.