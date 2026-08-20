Alcaldía de Barbosa lamenta la muerte del menor de 10 años en el parque de las Aguas

En comunicado oficial, la Administración Municipal de Barbosa lamenta el fallecimiento de Samuel Usme Gómez, menor de 10 años, oriundo del municipio de Caldas, ocurrido en el Parque Metropolitano de las Aguas, administrado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado en jurisdicción de este municipio.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el menor se encontraba en el lugar en compañía de su madre, en el marco de una jornada recreativa. Posteriormente, el niño se habría desplazado hacia el área de piscinas junto con otro menor.

En circunstancias que son actualmente materia de investigación, Samuel fue encontrado en el fondo de una de las piscinas. Otro menor alertó sobre la situación, tras lo cual los salvavidas acudieron inmediatamente y realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 35 minutos.

En contexto: Niño de 10 años murió de manera accidental en el Parque de las Aguas: Comunicado

Pese a los esfuerzos realizados para lograr su recuperación, el menor lamentablemente falleció.

Es importante señalar que las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes. Por esta razón, no resulta procedente atribuir responsabilidades mientras no existan conclusiones oficiales.

Desde el municipio de Barbosa se manifiesta plena disposición para colaborar con las autoridades y organismos competentes en el esclarecimiento de los hechos y en la entrega de la información que sea requerida.

La Alcaldia de Barbosa reitera su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes y con el cumplimiento de las normas de seguridad y convivencia aplicables a los establecimientos y escenarios recreativos.