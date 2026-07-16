Resumen: Las primeras pesquisas han determinado que se trató de un homicidio perpetrado con arma de fuego, pero el caso ha cobrado mayor relevancia tras conocerse que la víctima no se encontraba sola en el momento en que se le perdió el rastro.

Se conocen nuevos detalles del crimen del hombre reportado desaparecido en Barbosa: no estaba solo

Minuto30.com .- Luego del hallazgo del cuerpo sin vida del hombre de 36 años reportado desaparecido en zona rural de Barbosa, se han ido revelando escabrosos detalles que le dan un giro a la investigación de este crimen.

Las primeras pesquisas han determinado que se trató de un homicidio perpetrado con arma de fuego, pero el caso ha cobrado mayor relevancia tras conocerse que la víctima no se encontraba sola en el momento en que se le perdió el rastro.

¿Cómo y dónde fue hallado el cuerpo?

El macabro descubrimiento se produjo el pasado miércoles 15 de julio de 2026. Habitantes y vecinos del sector que transitaban cerca de una quebrada avistaron el cadáver y dieron aviso inmediato a las autoridades.

El cuerpo yacía en la parte media de la vereda Platanito, jurisdicción del corregimiento El Hatillo, en el municipio de Barbosa (Antioquia). Tras el acordonamiento de la zona y la inspección técnica del cadáver, se conoció que Estrada Correa presentaba impactos de arma de fuego, lo que certificó el hecho como un homicidio.

¿Qué se sabe del día de su desaparición?

De acuerdo con los nuevos detalles que han salido a la luz en la investigación, los hechos comenzaron a gestarse días antes del hallazgo. Se estableció que el jueves 11 de julio, Jhon Fredy se desplazaba hacia el municipio de Barbosa.

El dato clave que manejan los investigadores es que el hoy occiso no viajaba solo; se encontraba acompañado por otra persona cuyas motivaciones y relación con la víctima aún son materia de investigación.

¿Qué pasó con el acompañante de la víctima?

El destino de la persona que viajaba con Jhon Fredy es una de las piezas fundamentales para resolver el crimen. Según el reporte oficial, este acompañante no corrió con la misma suerte trágica, pero sí fue víctima del ataque.

En la madrugada del domingo 12 de julio, unidades de la Policía Nacional encontraron a esta persona, al parecer con varias heridas y habría sido llevado a un centro hospitalario.

Su testimonio podría ser crucial para reconstruir los últimos momentos de vida de Estrada Correa, identificar a los agresores y esclarecer los móviles detrás de este violento ataque en el norte del Valle de Aburrá.