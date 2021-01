El presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias (Acem), Fabián Rosas, estuvo en entrevista con Blu Radio sobre la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- en el país teniendo en cuenta la crítica situación que se vive por el Covid-19.

De acuerdo a las declaraciones de Rosas para el medio citado, existe la posibilidad de que “las UCI estén más llenas de lo que sabemos”, pues indica que: “Una medición directa de la ocupación de las UCI es la saturación en los servicios de urgencia. El manejo ideal de la continuidad del tratamiento de los pacientes COVID debe ser en una UCI, no un servicio de urgencia. Vemos que en muchas ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, estos pacientes permanecen por más de 24 o 48 horas en los servicios de urgencia”.

Asimsimo, el presidente de la Acem expresó en Blu que las cifras que se están mostrando en la actualidad sobre la ocupación de UCI “son una fotografía del momento en que se publican, pero no es en tiempo real. Podemos estar retrasados unas 12 horas”; por esta razón, afirmó que este indicador de ocupación debe analizarse con otras variables y no por sí solo, pues señala que “el indicador de ocupación camas UCI no es el único que debe ser llevado por el Gobierno”.

Ante lo anterior, recalca para el medio citado que además, deber ser evaluada “la disponibilidad del talento humano y de recursos tecnológicos como ventiladores, monitores, circuitos para la operación de ventiladores, así también como los medicamentos.”, pues afirma que muchos hospitales se encuentran en desabastecimiento.

