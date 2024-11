41 extranjeros han sido reportados en 2024 por infringir la ley en Medellín

Luego de la deportación del australiano vinculado a presuntos hechos de explotación sexual en Medellín, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que en lo que va del 2024, 41 extranjeros han sido reportados por infringir la ley en la capital antioqueña.

La información entregada por el mandatario, se da a raíz de la expulsión de este extranjero identificado como Charlie Hardy, quien fue sacado del país por Migración Colombia, cuando se encontraba en Santa Marta.

El hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa, las restricciones y controles que deberían tener los extranjeros al visitar el país para generar un turismo de valor.

«En muchos de estos casos también son alteraciones, por ejemplo, al orden público, alteración a las normas de convivencia, ciudadanos que creen que pueden llegar entonces a la ciudad a hacer lo que quieran y entonces los vecinos no pueden dormir, la gente no puede estar tranquila, pues no, pues hay que poner orden de alguna forma», dijo el alcalde.

Recordemos que el mismo día también se conoció del boliviano de 42 años identificado como Yeison Félix Olaguvel, quien fue encontrado en Laureles con una adolescente de 17 años a quien contrato para tener relaciones sexuales y además no le pagó.

En Medellín, cerca de 100 extranjeros han sido capturados por delitos relacionados con explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, principalmente provenientes de Venezuela, Estados Unidos, España, Francia y China.

Todas estas acciones, principalmente alrededor de las actividades en el Parque Lleras, iniciaron a raíz del caso del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, quien huyó del país, luego de ser encontrado en un hotel de El Poblado con dos menores y quedar grabado entrando al lugar en otras dos ocasiones, pero no fue detenido por la Policía, lo que además, ha generado una investigación sobre el procedimiento irregular.

