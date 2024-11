La Comisión designó los árbitros para la tercera fecha de los cuadrangulares

Resumen: ¡Todo listo para la fecha 3 de los Cuadrangulares Semifinales! Conoce a los árbitros que impartirán justicia en los cuatro partidos que se jugarán entre sábado y domingo, donde podrían definirse los primeros eliminados. Sábado 18 de mayo: La Equidad vs Deportes Tolima: Wilmar Roldán (Antioquia) Once Caldas vs Independiente Santa Fe: Carlos Betancur (Valle del Cauca) Domingo 19 de mayo: Junior FC vs Deportivo Pereira: Nicolás Gallo (Caldas) Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga: Carlos Ortega (Bolívar)