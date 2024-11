Ben Affleck y JLo novela de «separación»

Resumen: Los rumores de una posible ruptura entre Ben Affleck y Jennifer López (JLo) se intensifican tras publicaciones en el portal TMZ y la revista In Touch entre otros medios. Señales de distanciamiento: *JLo busca casa sola en Los Ángeles. *La cantante da "likes" a publicaciones sobre relaciones rotas. *Ben Affleck abandona la casa que compartían. *JLo asistió sola a la Met Gala. Fuentes cercanas a la pareja sugieren: *Terapia de pareja para superar la tensión en la relación. *Posible divorcio, según In Touch. *La agenda de JLo: Gira promocional de su película "Atlas". ¿Se trata de una separación temporal o definitiva? La incógnita sigue sin respuesta oficial, pero los indicios apuntan a un distanciamiento entre la mediática pareja.

Ben Affleck y JLo están en un novela de «separación»que están disfrutando los medios con paparazzis pero no hay nada confirmado.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

El portal y canal TMZ fue el que anunció que algo estaba pasando entre los actores y pareja de casados Ben Affleck y Jennifer López (JLo). Titulares como «Jennifer va a buscar casa sola a los Ángeles con un amigo sin Ben»; «A JLo le gustan publicaciones de relaciones rotas» y «Ben Affleck deja la casa en la que estaba solo en medio de rumores de separación«. Todo parece una novela de cotilleo que las revistas de chismes están listas con sendas portadas.

¿Separados Affleck y JLo?

¿Hay problemas en el paraíso para JLo y Ben Aflleck? fue la pregunta que se hizo TMZ y la que encendió la chispa. Ahora la cantante estaría dando señales por likes a Lenna Marsak. La entrenadora o coach de parejas quien había dicho: «no puedes construir una relación sana con alguien que, carece de integridad y seguridad emocional; no respeta tu tiempo” y tampoco “responde las llamadas y mensajes en un plazo”. Incluso, otros recordaron que Ben ya le había advertido a ella con la película biográfica que no quería que su relación fuera viral o reseñada en redes. La Revista In Touch fue más allá y reveló que, según una fuente, Jennifer López y Ben Affleck si están «a punto de divorciarse».

Por lo que los titulares de TMZ son contundentes y los Beniffer no están pasando por un buen momento. Donde una fuente le dijo a Page Six que ambos «estarían tomando terapia de pareja» por lo tensa de la relación en las últimas semanas. Donde el campanazo también fue la Met Gala «en la cual JLo fue sola y era protagonista».

Actualmente ella se encuentra en una gira promocional de «Atlas» y a través de un video difundido por Netflix, JLo anunció su próxima visita a este país. Será que su agenda es lo que la aleja de Ben Affleck.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Latinoamérica (@netflixlat)





Lee más noticias del entretenimiento