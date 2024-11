Lina Tejeiro «la Rosmery» Nuevo Rico Nuevo Pobre

Lina Tejeiro celebró la noticia que será «la Rosmery» en la nueva adaptación de «Nuevo Rico, Nuevo Pobre» en el Canal Caracol.

Aunque el chisme ya lo había adelantando el periodista Carlos Ochoa en un «rifi rafe» en el Festival de Cine de Cartagena, Lina Tejeiro se lo había negado. Ahora Variety como portal de entretenimiento en los Estados Unidos lo confirma. La nota hace parte de las noticias cuando los canales de televisión comienzan a anunciar proyectos con la intención de ventas internacionales. «Colombia’s Caracol TV Reboots Telenovela Sensation ‘Newly Rich, Newly Poor’ «. Por eso Destacan que es un inicio y sensación de rehacer la telenovela que causó sensación no solo en Colombia.

Laura Barjum, Juan Guilera, Lina Tejeiro y Variel Sanchez son los actores que le darán vida a los personajes de la recordada novela. La periodista Anna María de la Fuente, comparte en la nota que «han pasado 15 años desde que el programa original de Caracol TV arrasó en el mundo. Donde la historia logró ser vendida en más de 100 territorios y generando remakes en México, Grecia y Serbia».

Lina compartió sus emociones

Tejeiro no pudo contener las lágrimas de esta publicación y montó un viedo post en sus redes sociales, celebrando este logro protagónico y haciendo un recorrido visual de sus trabajos actorales en la televisión colombiana desde pequeña hasta el presente.

«Por eso no me canso de esperar. Está fue la razón por la que hace unos días mi familia y amigos se emocionaron junto a mí. Luego de 22 años de un largo camino, de mucho esfuerzo y donde muchas veces sentí ganas de abandonar mi sueño por recibir tantos NO. Hoy te puedo contar que se hace realidad otro de mis sueños más anhelados. Mi primer protagónico (estoy llorando). Dijo Lina Tejeiro con emoción.

El remake de la novela

«Nuevo Rico, Nuevo Pobre es la historia de dos chicos intercambiados al nacer, que viven vidas prestadas, recibe un giro moderno con humor fresco, drama y muchas sorpresas. Es un clásico de la televisión colombiana renovado para hoy, listo para despertar nuevos sentimientos y presentar algunos personajes adorables” expresa Jörg Hiller creador y escritor colombiano con más de 20 años.