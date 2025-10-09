Nicolás Mejía, único colombiano, avanza a octavos de final del KIA Open de Cali

Nicolás Mejía se convirtió en el único colombiano en el cuadro principal de sencillos en lograr su paso a los octavos de final del KIA Open de Cali.

El compatriota lo logró tras superar al argentino Thiago Tirante en la Ronda de 32, en la competencia.

El tenista colombiano, ante el público del Club Los Farallones, venció a Tirante, ranking ATP 97, con parciales de 7-6 (2) y 6-3.

Durante el encuentro, Mejía mostró solidez con su servicio, registrando un 81% (38/47) de puntos ganados con el primer saque y tres aces.

Nicolás Mejía, avanza a octavos de final del KIA Open de Cali

El próximo desafío para Mejía en octavos de final será este jueves 9 de octubre contra el uruguayo Franco Roncadelli.

También hubo buenas noticias en la categoría de dobles. La dupla colombiana conformada por Miguel Tobón y Pablo Robledo superó al español Nikolás Sánchez y al austriaco Lukas Neumayer con un marcador de 6-3 y 6-4, asegurando su cupo en los cuartos de final.

Sus rivales saldrán del partido entre Sebastián Gima (Rumania) y Brandon Pérez (Venezuela) contra Federico Gómez (Argentina) y Luis Martínez (Venezuela).

