Nicolás Mejía, único colombiano, avanza a octavos de final del KIA Open de Cali

Resumen: El tenista colombiano Nicolás Mejía aseguró su lugar en los octavos de final del KIA Open de Cali, siendo el único colombiano en el cuadro principal de sencillos en lograrlo, tras vencer al argentino Thiago Tirante (ranking ATP 97) con parciales de 7-6 (2) y 6-3 en la Ronda de 32, mostrando un sólido rendimiento con su servicio. Su próximo rival será el uruguayo Franco Roncadelli, mientras que en dobles, la pareja colombiana de Miguel Tobón y Pablo Robledo también avanzó a cuartos de final al superar a la dupla de Sánchez/Neumayer.
Nicolás Mejía se convirtió en el único colombiano en el cuadro principal de sencillos en lograr su paso a los octavos de final del KIA Open de Cali.
El compatriota lo logró tras superar al argentino Thiago Tirante en la Ronda de 32, en la competencia.
El tenista colombiano, ante el público del Club Los Farallones, venció a Tirante, ranking ATP 97, con parciales de 7-6 (2) y 6-3.
Durante el encuentro, Mejía mostró solidez con su servicio, registrando un 81% (38/47) de puntos ganados con el primer saque y tres aces.
El próximo desafío para Mejía en octavos de final será este jueves 9 de octubre contra el uruguayo Franco Roncadelli.
También hubo buenas noticias en la categoría de dobles. La dupla colombiana conformada por Miguel Tobón y Pablo Robledo superó al español Nikolás Sánchez y al austriaco Lukas Neumayer con un marcador de 6-3 y 6-4, asegurando su cupo en los cuartos de final.
Sus rivales saldrán del partido entre Sebastián Gima (Rumania) y Brandon Pérez (Venezuela) contra Federico Gómez (Argentina) y Luis Martínez (Venezuela).
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.