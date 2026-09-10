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Resumen: La Dirección de Antinarcóticos desplegará dos aeronaves para evaluar la efectividad y seguridad de este nuevo herbicida. El plan excluirá estrictamente los territorios de comunidades étnicas y zonas de especial protección ambiental.

¡Ni es glifosato ni es nacional! Policía inicia plan piloto de aspersión aérea en Putumayo

Minuto30.com .- La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional anunció el despliegue de un plan piloto de aspersión aérea en el departamento del Putumayo, enmarcado en la ‘Estrategia Esmeralda Plus. Esta iniciativa, autorizada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, busca evaluar nuevas alternativas científicas para la erradicación de cultivos ilícitos mediante una fase de prueba estrictamente controlada, temporal y evaluable.

El objetivo central de la operación es generar información técnica y científica que determine la pertinencia, seguridad y eficiencia operativa de la aplicación de glufosinato de amonio, un herbicida distinto al tradicional glifosato. Para ello, se utilizarán dos aeronaves modelo AT-802 que operarán exclusivamente sobre polígonos previamente delimitados.

Zonas excluidas y protección territorial

Para garantizar que el proyecto se desarrolle sin afectaciones colaterales, la Policía estableció rigurosos criterios de restricción. Las aeronaves tienen prohibido operar sobre las siguientes áreas:

Comunidades y grupos vulnerables: Se excluyen por completo los territorios habitados por comunidades afrodescendientes, territorios colectivos, resguardos y demás poblaciones sujetas a especial protección constitucional.

Sensibilidad ambiental: No habrá aspersión en zonas de protección ambiental, áreas protegidas, ni en los márgenes asociados a cuerpos de agua, ríos y nacimientos hídricos.

No es el regreso del programa nacional

Frente a la controversia histórica que genera este tema en el país, la Policía Nacional emitió una aclaración fundamental: el desarrollo de este plan piloto no constituye la reanudación, adopción ni autorización definitiva de un programa de aspersión aérea a nivel nacional.

Se trata exclusivamente de un ejercicio de recolección de datos científicos y ambientales que cumple a cabalidad con los condicionamientos y exigencias dictadas por la Corte Constitucional en sus sentencias previas sobre la erradicación de cultivos ilícitos.

Comunicado de la Policía Nacional