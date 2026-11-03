¡Por fin! WhatsApp ya permite programar mensajes de texto: así puede hacerlo desde su celular

Resumen: WhatsApp confirmó la llegada gradual de la función para programar mensajes de texto en iOS y Android: basta con mantener presionado el botón de enviar y escoger la hora, desde 10 minutos y hasta dos semanas. Los mensajes se envían solos aunque el celular no tenga internet, se pueden editar y el receptor no nota que fueron programados.

Se acabó la espera para millones de personas en el mundo. WhatsApp confirmó que empezó a liberar de manera gradual una de las funciones más pedidas por sus usuarios desde hace años: la posibilidad de programar mensajes de texto para que se envíen solos en la fecha y la hora que cada quien escoja.

La herramienta está llegando de forma progresiva a los dispositivos iOS y Android a medida que se actualiza la aplicación, de modo que no todos la tienen disponible todavía. Algunos usuarios ya compartieron videos en redes sociales mostrando cómo les aparece la nueva opción en sus chats, mientras que otros deberán esperar unos días para recibirla.

Como suele suceder con las novedades de la aplicación, el despliegue se hace por fases para evitar fallas en el servicio, por lo que la fecha exacta en la que aparece la opción puede variar de un celular a otro, incluso entre personas que usan el mismo sistema operativo.

¿Cómo programar un mensaje?

El procedimiento es sencillo. Lo primero es entrar al chat en el que quiera programar el mensaje y escribir el texto como lo hace normalmente. Luego, en lugar de tocar el botón de enviar, debe mantenerlo presionado unos segundos (la flechita verde). Allí se desplegará la opción de programar el envío.

Por ahora, la aplicación permite escoger una hora desde 10 minutos después y hasta un máximo de dos semanas. Cuando la programación quede lista, en el chat aparecerá un pequeño aviso en un cuadro negro con el texto «Programado un mensaje. Ver», que confirma que el envío quedó agendado.

Vale aclarar que, al menos en esta primera etapa, la función solo sirve para mensajes de texto. No se pueden programar audios, fotos, videos ni otros archivos.

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¿Qué pasa si no tengo internet?

Nada de qué preocuparse. Si ya programó el mensaje, este se enviará automáticamente a la hora elegida, aunque en ese momento su celular esté sin datos móviles, sin wifi o incluso apagado.

Un ejemplo práctico: si un amigo cumple años mañana y usted quiere ser el primero en felicitarlo, puede dejar el mensaje listo desde la noche anterior programado para las 5:00 de la mañana. Aunque esté durmiendo y con el celular sin conexión, el mensaje llegará puntual.

La nueva herramienta resulta útil en varios escenarios: felicitar cumpleaños a la medianoche en punto, enviar recordatorios de reuniones o citas médicas, contestar mensajes de trabajo en horario de oficina aunque se escriban en la noche, o simplemente no olvidar un saludo importante.

¿Se puede editar un mensaje programado?

Sí. Si se equivocó o quiere cambiar algo del texto, puede editarlo sin problema antes de que se envíe, y el receptor ni se enterará de que el mensaje fue modificado.

De hecho, la otra persona tampoco sabrá que se trata de un mensaje programado. La función mantiene el cifrado de extremo a extremo, el sistema de seguridad con el que WhatsApp protege la privacidad de las conversaciones, de modo que los mensajes agendados se ven exactamente igual que cualquier otro.

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La compañía había estado probando esta herramienta durante varias semanas con un grupo de usuarios de las versiones beta de la aplicación, tanto en Android como en iPhone, antes de decidir liberarla para el público general.

¿Cómo saber si ya la tengo?

Revise que su WhatsApp esté actualizado a la última versión disponible en la App Store o en Google Play. Después, entre a un chat, escriba un mensaje y mantenga presionado el botón de enviar. Si le aparece la opción de programar, ya la tiene.

Si todavía no le aparece, no se preocupe: la función se está activando por etapas y en los próximos días debería estar disponible en su dispositivo.

Con esta novedad, WhatsApp se pone al día frente a otras aplicaciones de mensajería que ya permitían programar envíos, y le soluciona la vida a quienes suelen acordarse de compromisos, cumpleaños y fechas especiales a deshoras de la noche.