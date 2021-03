El pasado domingo se presentó un aparente caso de abuso hacía una usuaria del Metro de Medellín. La joven grabó al hombre, a quien acusó de haber tocado sus partes íntimas en el articulado.

Valentina Cano fue la víctima de este aberrante caso de abuso, y declaró que “en ese momento, que yo sentí que me tocaron mi vagina, yo mandé la mano para quitarla como pude y no vi quién era. Volví y cogí mi bolsito, cuando ya volvieron y me tocaron, pero más fuerte; cogí mi mano y me toqué y agarre la mano de él, la alcé para poder ver quién era y efectivamente vi que era ese muchacho”, relató Valentina.

La mayor Stella Sotelo, comandante de la Policía del Sistema Metro, explicó cómo sucedió: “Proceden a hacer el pare en la estación del metro y proceden a entregarlo a las unidades policiales; el cual se deja a disposición ante las autoridades competentes”.

Sin embargo, pese a la denuncia impuesta por la víctima, el presunto abusador fue dejado en libertad. Aunque no se le dictó medida de aseguramiento en su contra, el hombre continúa vinculado al proceso.