Omar Murillo «Bola 8» bolis y ropa emprendimientos de pareja

Omar Murillo «Bola 8» vende bolis y ropa como un emprendimiento de pareja que ha compartido en las redes sociales.

El ex participante de la Casa de los Famosos, al que cariñosamente en Colombia conocimos como «el despertador de los dormilones de buses» en «No Me Lo Cambie«. Sigue sonriéndole a la vida con su esposa Koral Costa que no solo «come tierra» sino que ambos son emprendedores.

Muchos se han preguntado «cuándo no actúa Omar Murillo, qué hace para sorbrevivir». El actor, modelo, cantante y humorista que vimos en «El man es Germán, «Sin senos no hay paraíso» y «Pambelé» la tiene clara. En una amena charla con la Revista 15 Minutos, reveló que le apuesta «a los negocios familiares y de pareja». Es decir que Koral lo apoya como pareja. Su vida fuera de las cámaras es empresarial por lo que estructura «una venta de bolis con frutas, una marca de ropa con su nombre y fortalecer su Fundación Undaeeee«.

Para Omar «la creatividad y el amor es parte de compromiso como pareja» por eso su laboratorio de ideas va de la mano con Koral. Por eso aprovechará el impulso que le dio «La Casa de los Famosos» y posibilita que tengan un campo de negocios con acierto. Eso si la tiene clara y en lo digital se va apoyar porque «el tema de los locales es que son muy costosos«. Así que aprovechará al máximo como lo vivió en el reality «las redes sociales».

Omar Murillo con fe y compromiso social

«Colombia es el país perfecto para emprender. Lo bonito que tiene Colombia es que la gente apoya los buenos productos, la gente apoya a los colombianos«. Dijo la celebridad que lleva siempre una sonrisa pero lo que más le inspira es el bienestar. «Un comedor comunitario le ronda en la cabeza donde los niños sean los principales comensales». La Fundación «Undaeee» creada en el 2012, tiene un gran propósito «velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes desde el arte, la cultura y el emprendimiento». Ahora es que padrinos y compañeros de la televisión lo acompañen en esta gran misión empresarial.

