Ronaldinho, Blessd y Maluma de parche en el Barrio Antioquia

De Parche Ronaldinho, Blessd y Maluma se fueron al Barrio Antioquia para respirar pueblo y ambiente paisa de las comunas.

Fue Blessd que en sus historias de Instagram, compartió la fotografía de los tres sonrientes en una de las calles de Medellín,»Cuando ustedes bajen a Ronaldinho al barrio donde ustedes se parchan me avisan», escribió el cantante, generando miles de reacciones y comentarios entre sus seguidores. La visita fue precedida a un «deposito de materiales» del popular Barrio Antioquia de donde salió Griselda Blanco. Pero a la vez es un espacio que desde que el cantante urbano se dio a conocer lo han apoyado.

Maluma acudió a la invitación como antesala a la noche de fútbol y estrellas que se vivió en el Coliseo Ivan de Bedout llamada «Sí Sabe Fest Deluxe«. El brasilero y astro del fútbol no dudó en compartir en sus redes esta visita con especial mensaje. «Que momento tan increíble, conocer Medellín con mis amigos y recibir mucho cariño. Pronto novedades para ti.Música y fútbol siempre juntos» dijo Ronaldinho en sus redes sociales.

Por su parte Blessd compartió lo vivido en el Festival Deportivo, dejando ver que las emociones de los 6.000 asistentes lo contagiaron de una energía indescriptible. «Ayer fue una noche mágica y lo más chimba fue que lo hicimos en nuestro país , agradecido con todos que hicieron parte y más con el mago Ronaldinho por todo su cariño DE BUENAAAA QUE PARCHESOTEEEE. Vayan también a que vayan y escuchen BLESSDELUXURY que ya está por todos lados DISPONIBLESSD JAJAJA estamos rompiendo y disfruten que este proyecto se hizo para eso la re buena» dijo el cantante.

Maluma también feliz por Blessd

«Me acuerdo como si fuera ayer cuando llegaste a mi casa por primera vez a grabar el video de ‘Imposible Remix’. Desde que te conocí Blessd sabía que que te convertirías en lo que eres hoy en día. Esta canción cambió para siempre no solamente el camino de tu carrera sino que invitó a muchos jóvenes a Soñar en GRANDE y no desistir de la música. Como siempre lo digo hay que saber aprovechar la oportunidades de la vida y TU LO HICISTE. Que sigan lloviendo las bendiciones. Mi gente a escuchar el álbum de mi hermanito ‘Bless De Luxury’ y a seguir creyendo en los nuevos talentos que están representando nuestra bandera en el mundo entero .. Gracias Ronaldinho por ser un ídolo para tantos y por años de bonita amistad! te quiero mi hermano esta camiseta me la soñaba desde hace rato». Escribió Maluma que no solo asistió al «Sí Sabe Fest Deluxe» también jugó emotivamente.

La visita al Barrio Antioquia y este partido quedará en la historia de celebridades que disfrutan el reggaetón paisa. Ryan Castro también fue protagonista de la noche deportiva. También quedó evidenciada una donación de $20.000.000 pesos colombianos a una escuela infantil.

