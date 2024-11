La Gorda Fabiola espió a Polilla con escoltas

La Gorda Fabiola y Polilla espió a Polilla su esposo con el que lleva casado más de 20 años con escoltas y lo cacharon.

La pareja de humoristas «nacieron el uno para el otro» un amor que nació en Sábados Felices y es admirado por los colombianos. La Gorda compartió que a pesar de dos décadas de matrimonio no todo han sido risas. Fue en el espacio de sus amigos de «Los de la Culpa» que, Fabiola Posada recordó que cuando era concejal de Bogotá, cargo que ocupó de 2002 a 2005, utilizó a los escoltas para saber que hacía su amado Polilla mientras ella estaba ocupada.

Es que esta pareja ha pasado por muchas si recordamos que hasta él estuvo enfermo y ella también. Volviendo a la historia de los comediantes, «Los de la Culpa» le sacaron la historia que Polilla le estaba siendo infiel. Un guión de película como los que han hecho en la pantalla grande. Iván Marín le dijo que «siempre salimos los cuatro, pero nunca pienso dejar salir a Leidy (su esposa) sola contigo, porque eres mala influencia». Prosiguiendo que «tiene como tendencias psicópatas (risas). De hecho, una vez mandaste a perseguir a Polilla».

La Gorda se confiesa

«Me da vergüenza con ustedes, pero se los voy a contar. Uno comete cagadas en la vida y yo me metí a concejal de Bogotá. El que votó por mí, perdió el voto (risas). Siendo concejal, te dan camionetas, escoltas, un conductor, motorizado de la Policía, todo». Dijo Fabiola ante la sorpresa de los asistentes que no creían lo que iban a escuchar. «Polilla me dijo que tenía un show con La Luciérnaga, que se iba y yo no sé por qué los hombres no saben mentir. Yo dije: ‘pero no me cuadra’. Lo peor es que para esa presentación se compró ropa. Cuando lo veo salir, le pregunto: ‘¿Ay, pero vas a estrenar?’ Me dijo que supuestamente era en el Dann Carlton de la 94 y yo simplemente dije: ‘bueno, que te vaya bien’».

Cuando una mujer tiene dudas las cosas son de temor y certeza no hay pierde. Por eso la Gorda, le dijo a un escolta que se pusiera moscas. «Cogió para el Parque de la 93. Se bajó en el McDonald’s. Llegó una vieja de cabello cortico, me dijo él. Yo le pedí que me la describiera más al escolta. Era así con cara de india, una india completa. Ni a mí que tenía 147 kilos en ese entonces me pone la pata esa hijueputa. Era un gurre. Cuando ya acabó todo, me dice el guardaespaldas que la vieja se fue y yo lo saludé: ‘Hola, Poli, ¿cómo te fue en el show? Él respondía en monosílabos«. Pillado totalmente. Polilla desde el público salio entre aplausos y le dijo que «yo tengo mi versión. Estaba con ella porque estaba reportado en Datacrédito por un celular que compramos entre los dos. A uno lo reportan hasta por 1.200 pesos». Así que esta historia quedó en el recuerdo de la Gorda y no la ha olvidado jamás a la india. Y el Show de los de la Culpa la sacaron del estadio. Vean el video para que conozcan los detalles.