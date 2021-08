«La gente se activó”, en Medellín avanza a pasos agigantados la vacunación contra el covid-19

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reconoció que en la ciudad se aceleró el proceso de vacunación, luego de que el Ministerio de Salud habilitara la inmunización para mayores de 25 años.

El mandatario fue claro al afirmar que aunque hubo un día en el que no hubo vacunas, la ciudad rompió récords de inmunización, luego de que el pasado viernes, cuando se abrió una nueva etapa, fueron 30.000 personas a recibir una de las dosis.

Además el sábado asistieron 26.000, lo que también configuró un récord para el fin de semana, lo que demuestra que la ciudad tiene la capacidad para aplicar las dosis, y que los jóvenes están ‘copiando’ al llamado de las autoridades para inmunizarse.

Medellín no se va a cerrar por los que no se vacunen

Luego de agradecer a los ciudadanos por acudir al llamado, y resaltar el esfuerzo de todos por vacunarse, Quintero fue muy claro en que Medellín posiblemente podría vivir un nuevo pico de la pandemia, pero expresó que aunque la ocupación de las UCI vuelva a incrementarse, no tomaría medidas restrictivas.

«Yo no voy a cerrar la ciudad por las personas que no se quisieron vacunar», dijo el alcalde, asegurando que así se llegue al límite de las camas UCI, no cerrará el comercio, pues considera que es responsabilidad de cada quién cuidarse, y más que está demostrado que las personas vacunadas, la gran mayoría no se contagia, y si lo hace, es muy remota la posibilidad de que se agrave.