Videos: ¡Totalmente pacífica! Así transcurrieron las manifestaciones de la mañana en Medellín

En la mañana de este miércoles, 12 de mayo, en Medellín se vivió una nueva jornada del paro nacional, en completa tranquilidad, como ha sido durante los últimos días.

Aproximadamente a las 8 de la mañana comenzó a reunirse la gente en Castilla, punto de encuentro, donde además realizaban actos artísticos, mientras llegaba toda la gente.

Posteriormente, sobre las 9:50 de la mañana, arrancó la manifestación, con destino al puente de la Madre Laura, Aranjuez, y luego terminar en punto cero.

Allí se reunieron y dieron por terminada la manifestación, que estuvo plagada de arte, tranquilidad y buen comportamiento. Pese a que allí terminó el recorrido, las personas decidieron quedarse en el lugar, realizando un plantón, al igual que en otros puntos de la ciudad.

Medellín cuenta con vigilancia para evitar abusos policiales y vandalismo

Para estas manifestaciones, la Alcaldía de Medellín dispuso de 212 gestores territoriales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos por parte de la fuerza pública y hacer seguimiento para evitar cualquier acto de vandalismo.

«Hacemos esto para acompañar y dar garantía de derechos a la protesta pacífica (…) A la no-violencia, a no escalar el conflicto, a no escalar la violencia, a no escalar algo que se pueda volver algún momento letal, entonces no a dañar cosas en la ciudad ni patrimonio público o patrimonio privado, ya los comerciantes están cansados por algunos actos de muy pocos», aseguró el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo.

