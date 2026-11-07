Resumen: Atlético Nacional confirmó su nómina titular para recibir al Deportivo Pereira por la fecha 18 de la Liga BetPlay. James Rodríguez regresa a la convocatoria pero irá a la banca; Armani y Morelos encabezan el once de Lucas González para seguir líderes.

¡Con James en la banca! Los 11 de Atlético Nacional para recibir al Pereira en el Atanasio

Atlético Nacional confirmó este sábado su nómina titular para enfrentar al Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. El partido arrancará a las 6:10 de la tarde y se podrá ver por Win+ Fútbol y Win Play.

«¡Todos juntos en nuestra casa! Presentamos la nómina titular para el partido ante Pereira, en el Atanasio, por la fecha 18 de Liga. Queremos seguir siendo líderes, dale Nacional», publicó el club en sus canales oficiales, en un mensaje que recoge el ánimo de una noche clave para el equipo verdolaga.

Y en la nómina entregada por el técnico Lucas González hay una decisión que acapara las miradas de la hinchada: James Rodríguez irá a la banca. El volante cucuteño, identificado con el número 23, regresa a la convocatoria después de quedar por fuera del viaje a Bucaramanga, pero deberá esperar su oportunidad como opción de cambio.

Este es el once titular de Nacional contra Pereira

En el arco estará Franco Armani (34). La línea defensiva la conforman Andrés Reyes (15), César Haydar (4), Andrés Román (6) y Samuel Velásquez (33).

En la zona de volantes jugarán Jorman Campuzano (21) y Juan Manuel Zapata (80), con Juan Manuel Rengifo (19), Elías Cabrera (22) y Andrés Sarmiento (29) más adelantados. La referencia del ataque verdolaga será Alfredo Morelos (9).

De esta manera, el cuerpo técnico confirmó varias rotaciones frente a lo que especulaban las cuentas previas del partido, que daban a James, William Tesillo, Matheus Uribe y Nicolás Rodríguez como opciones de arranque. Los cuatro empezarán la noche en el banco de suplentes.

James Rodríguez encabeza las opciones de cambio

En el banco quedarán Edímer Zea (44), William Tesillo (16), Milton Casco (20), Xavi Ríos (31), Yaicar Perlaza (27), Matheus Uribe (8), James Rodríguez (23), Nicolás Rodríguez (13) y Marlos Moreno (7).

El regreso de James es una de las noticias de la noche en el Atanasio. El cucuteño no viajó al Américo Montanini en la fecha 17, en una decisión del cuerpo técnico para dosificar sus cargas físicas, y su nombre vuelve a aparecer en una lista para un partido en casa, donde la afición espera reencontrarse con su máxima figura, aunque sea en la segunda parte.

Otra novedad entre los suplentes es Marlos Moreno, quien inició trabajos de campo el pasado lunes, en la fase final de su recuperación de una lesión muscular en los isquiotibiales. Edwin Cardona, titular en Bucaramanga, no aparece esta vez entre los citados, y por lesión siguen por fuera Neider Parra, Ian Poveda y Cristian ‘Chicho’ Arango.

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El líder quiere acariciar la ventaja deportiva

Nacional llega a este compromiso como líder del campeonato con 36 puntos y ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, pero sigue peleando por la ventaja deportiva que entrega el primer puesto de la reclasificación, en la penúltima fecha del todos contra todos. Los ‘verdes’ llevan cinco partidos sin conocer la derrota.

En casa el equipo paisa ha sido fuerte en esta recta final del semestre: en su último partido en el Atanasio venció 2-0 a Independiente Santa Fe en la jornada de HallowGreen, y antes había goleado 3-0 a Deportivo Pasto y remontado el clásico paisa 2-1 frente al Independiente Medellín.

Del otro lado estará un Deportivo Pereira que atraviesa un momento difícil, dentro y fuera de la cancha. El cuadro matecaña, dirigido por Alexis Márquez, marcha en la posición 15 de la tabla con 17 unidades, viene de caer 1-3 en casa frente a Deportes Tolima y ya no tiene opciones matemáticas de clasificar entre los ocho, por lo que buscará cerrar de la mejor manera su participación en el semestre.

El historial favorece ampliamente al verdolaga. Según los registros del fútbol colombiano, Nacional ha ganado 79 de los 194 enfrentamientos históricos entre los dos equipos, con 52 victorias en los 95 partidos disputados en Medellín.

Después de este compromiso, Atlético Nacional pondrá su atención en la Copa BetPlay: el martes 10 de noviembre visitará a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, a las 8:30 p. m., por el partido de ida de las semifinales del torneo de copa.

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Fotos: Atlético Nacional y Cortesía.