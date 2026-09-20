Resumen: Alejandra Guzmán vivió un inesperado momento durante su concierto en Veracruz cuando presentó un problema en la cadera mientras realizaba una coreografía. La cantante tuvo que abandonar el escenario y ser trasladada en ambulancia a un hospital, pero horas después tranquilizó a sus seguidores al confirmar que ya había recibido atención médica y se encontraba bien. Además, anunció que la presentación será reprogramada.

Preocupación por la cantante Alejandra Guzmán: tuvo que parar su concierto e irse en ambulancia

Una presentación de Alejandra Guzmán terminó antes de lo previsto luego de que la cantante mexicana presentara un problema en la cadera mientras realizaba una coreografía frente al público. El hecho ocurrió durante su concierto en el World Trade Center (WTC) de Boca del Río, Veracruz, cuando apenas habían transcurrido los primeros minutos del espectáculo.

La artista, de 58 años, comenzó a presentar dificultades para mantenerse en pie y requirió asistencia sobre el escenario. Sus bailarines la acompañaron mientras se solicitaba atención médica para determinar qué había ocurrido.

Minutos después, paramédicos llegaron hasta el escenario para atender a la cantante. Debido a la situación, Guzmán tuvo que retirarse del lugar y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona de Veracruz-Boca del Río, donde recibió atención médica.

La cantante explicó qué le ocurrió

El momento fue registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a la artista junto a sus bailarines mientras intenta continuar con el espectáculo, hasta que manifiesta que tiene dificultades para moverse y explica ante los asistentes lo que estaba ocurriendo.

“Perdón, se me salió la cadera”, dijo Guzmán durante el concierto.

Después de esto, la cantante pidió la presencia de un médico y la presentación tuvo que ser interrumpida. El equipo médico ingresó al escenario para atenderla antes de que fuera trasladada en ambulancia.

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La situación generó preocupación entre los asistentes y sus seguidores, especialmente por los antecedentes de Guzmán relacionados con sus caderas. La artista cuenta con prótesis en ambas caderas y ha atravesado diferentes procedimientos quirúrgicos durante los últimos años, además de intervenciones relacionadas con la columna y la espalda.

Alejandra Guzmán confirmó que se encuentra bien

Horas después de lo ocurrido, la propia cantante entregó una actualización sobre su estado de salud. Guzmán explicó que recibió atención médica y señaló que la cadera ya había sido acomodada.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, manifestó la artista.

Además, agradeció la atención recibida por parte del doctor Eduardo Arévalo y aprovechó el mensaje para referirse a la presentación que tuvo que abandonar.

Guzmán confirmó que el concierto en Veracruz no fue cancelado de manera definitiva, sino que será reprogramado. La nueva fecha será anunciada posteriormente por los canales oficiales de la cantante y de los organizadores.

El concierto quedó en pausa

La interrupción se produjo cuando el espectáculo apenas comenzaba, por lo que la cantante no pudo completar la presentación que tenía programada en el WTC de Boca del Río.

Tras recibir atención médica y confirmar posteriormente que se encontraba bien, Guzmán también dejó un mensaje relacionado con el vínculo que mantiene con el público de Veracruz. La artista señaló que la presentación quedó en pausa y que espera regresar para retomar el espectáculo.

Por ahora, queda pendiente conocer la fecha en la que se realizará nuevamente el concierto. La información será comunicada por los canales oficiales correspondientes.

El episodio terminó así con la suspensión temporal de la presentación y el traslado de Alejandra Guzmán a un centro médico, aunque la actualización entregada por la propia cantante permitió conocer que, después de recibir atención, se encontraba bien.