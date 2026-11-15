Foto: Policía de Antioquia

Resumen: La Policía de Antioquia informó la captura en flagrancia de un hombre en el Parque La Cruz de Venecia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El reporte menciona dosis de bazuco, base de coca y marihuana, además de un celular, sin precisar cantidades. No se informó sobre decisiones judiciales posteriores.

Capturan a un hombre con bazuco, base de coca y marihuana en un parque de Venecia

Un hombre fue capturado en flagrancia en el Parque La Cruz, en Venecia, durante un procedimiento en el que la Policía de Antioquia reportó el hallazgo de dosis de bazuco, base de coca y marihuana, además de un teléfono celular. La institución dio a conocer el resultado este domingo 15 de noviembre a través de su cuenta de X.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se produjo mientras los uniformados realizaban patrullajes y planes preventivos en ese lugar del municipio. La conducta por la que fue capturado el hombre es tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El mensaje no precisa su edad ni revela su identidad.

El procedimiento en el Parque La Cruz

La información difundida por el Departamento de Policía Antioquia ubica el operativo en un espacio concreto: el Parque La Cruz. Allí, según la institución, fue sorprendido el hombre con las sustancias mencionadas. La publicación presenta el resultado como parte de las acciones preventivas desarrolladas por sus uniformados.

El balance enumera tres tipos de sustancias: bazuco, base de coca y marihuana. Sin embargo, no detalla el peso de cada una ni el número de dosis halladas. Por esa razón, no hay una cantidad oficial que permita establecer el volumen total del material reportado en este procedimiento.

Además de las sustancias, el reporte menciona un celular. La Policía acompañó su comunicación con una fotografía del capturado, de espaldas y custodiado por dos uniformados, y de los elementos exhibidos sobre una mesa. La imagen corresponde al resultado divulgado por la institución.

En Venecia, fue capturado en flagrancia un hombre por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procedimiento se realizó en el Parque La Cruz, durante patrullajes y planes preventivos. — Departamento de Policía Antioquia (@Policiantioquia) November 15, 2026

Qué se sabe y qué falta por precisar

La publicación oficial no informa sobre una decisión de un juez, una imputación de cargos o una medida de aseguramiento. Tampoco señala si el hombre tiene antecedentes ni lo relaciona con una estructura criminal. Esos aspectos no pueden darse por establecidos a partir del anuncio de la captura.

El delito señalado por la Policía reúne distintas conductas relacionadas con sustancias estupefacientes. En este caso, el mensaje no desglosa cuál de ellas será objeto de una eventual imputación ni ofrece detalles adicionales sobre la investigación. La información disponible corresponde al balance del procedimiento policial.

La captura no equivale a una condena. El hombre conserva la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales con base en las pruebas del caso. El reporte conocido hasta ahora no permite anticipar el resultado de ese proceso.

Otros procedimientos reportados en Antioquia

Este hecho es distinto de otra captura informada recientemente en Venecia, relacionada con un hombre de 34 años que habría conducido pese a tener una prohibición judicial. En aquella ocasión, la conducta reportada fue fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, no un caso de estupefacientes.

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También se conoció un procedimiento diferente en Yarumal, donde fue capturado un hombre de 23 años en el barrio La Corraleja. En ese caso, las autoridades reportaron aproximadamente 65 dosis de clorhidrato de cocaína. Se trata de otro municipio y de un operativo independiente del divulgado ahora en el Parque La Cruz.

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En su mensaje sobre Venecia, la Policía sostuvo que estos resultados buscan proteger a los jóvenes y la tranquilidad de las familias. No anunció nuevas capturas vinculadas a este mismo procedimiento ni entregó un balance adicional del operativo.