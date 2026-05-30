¡Imparable! Colombia se corona como referente regional en inteligencia artificial e innovación digital

Resumen: Colombia se consolida como referente regional en inteligencia artificial e innovación digital gracias al crecimiento del sector TIC, que aporta cerca de $58 billones al PIB y genera alrededor de 370.000 empleos. El país también ha fortalecido su ecosistema tecnológico con avances en conectividad, transformación del Estado, seguridad digital e implementación de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, lo que impulsa su competitividad en la región.

La transformación digital que vive Colombia desde agosto de 2022 muestra avances significativos en innovación, inteligencia artificial y fortalecimiento de la economía digital, consolidando al país como un actor cada vez más relevante en América Latina. Este impulso ha convertido al sector TIC en un pilar del desarrollo económico y social.

Actualmente, la economía digital atraviesa un proceso de expansión sostenida. El sector TIC aporta cerca de $58 billones al Producto Interno Bruto (PIB), equivalente al 3,5 % del valor agregado nacional, y genera alrededor de 370.000 empleos.

Dentro del sector, los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones lideran con el 39,4 % del valor, reflejando una economía basada en el conocimiento, el software, las soluciones digitales y el talento nacional. A su vez, el segmento de contenidos y medios creció del 8,7 % al 10,7 % entre 2022 y 2025, evidenciando cómo la conectividad impulsa el empleo juvenil, la economía creativa y la innovación cultural.

“El trabajo de la estrategia ‘Conectando Territorios’ ha permitido que Colombia se posicione como referente regional en inteligencia artificial. Hoy ocupamos el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de IA, abrimos la primera Facultad de Inteligencia Artificial en América Latina, avanzamos en el desarrollo de otras dos y participamos activamente en escenarios internacionales como la OCDE y el G7. Todo esto fortalece el liderazgo del país en gobernanza tecnológica”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

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La innovación también ha tenido impactos directos en la vida de los ciudadanos. En este periodo se implementaron soluciones de telemedicina en 14 hospitales y se fortalecieron plataformas digitales para impulsar el turismo en diferentes regiones, beneficiando a miles de hogares.

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Estos avances se complementan con un ecosistema digital más robusto, en el que participan el Estado, el sector privado y la academia. En esta línea, el Ministerio TIC ha avanzado en la consolidación de un Estado más ágil y cercano a la ciudadanía. Actualmente, 81 nuevas entidades se han vinculado a la Carpeta Ciudadana Digital, y el país alcanzó el 91 % de cumplimiento en el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, superando la meta de Datos Abiertos con 805 entidades vinculadas.

En materia de seguridad digital, se han invertido $64.500 millones, con los que se han gestionado 82.000 vulnerabilidades y cerrado 37.000 brechas críticas, fortaleciendo la protección de la información y los sistemas del país.

Finalmente, en el marco de la modernización de los servicios ciudadanos, se lanzó GOV.CO 2.0 y ROBI, el primer asistente virtual con inteligencia artificial del Estado, diseñado para mejorar la atención 24/7 con una plataforma más inclusiva, accesible y adaptada a distintos dispositivos.

A diferencia de etapas anteriores centradas principalmente en infraestructura, Colombia avanza hacia un modelo de desarrollo digital más sofisticado, basado en el talento, la innovación y la tecnología. En el gobierno del presidente Gustavo Petro, el país no solo fortalece su conectividad, sino que también se proyecta como un referente regional en transformación digital.