¡900 dosis que no llegaron! Cayeron dos hombres con marihuana lista para vender en Bello

Resumen: La Policía Nacional capturó a dos hombres de 29 y 36 años que se movilizaban en motocicleta por el barrio El Carmelo de Bello con cerca de 900 dosis de marihuana empacadas y listas para la venta. Quedaron a disposición de la Fiscalía por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Un nuevo golpe al microtráfico en el norte del Valle de Aburrá le propinó la Policía Nacional a las redes ilegales este viernes 6 de noviembre: dos hombres fueron capturados en el barrio El Carmelo, en Bello, cuando llevaban cerca de 900 dosis de marihuana empacadas y listas para salir a la venta en las calles del municipio.

El procedimiento se dio cuando las patrullas de vigilancia adelantaban registros de rutina y labores de control territorial en ese sector de Bello. En plena calle, los uniformados notaron una motocicleta con dos ocupantes que, al ver la presencia de la autoridad, mostraron una actitud evasiva que terminó por delatarlos.

Los agentes los interceptaron de inmediato y, durante la inspección, hallaron un bolso en el que los sospechosos escondían el alijo: aproximadamente 900 dosis de marihuana, dosificadas una por una y preparadas para ser distribuidas en varios puntos de venta de la comuna. De acuerdo con el reporte oficial, la sustancia ya estaba lista para llegar a los entornos vecinales.

Los capturados son dos hombres de 29 y 36 años, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el estupefaciente incautado. Deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras la autoridad judicial define su situación jurídica en las próximas horas.

Para las autoridades, la intervención tiene un doble impacto: por un lado, las 900 dosis no llegaron a las calles del municipio; por el otro, el golpe toca directamente el bolsillo de las redes ilegales que viven del microtráfico en el norte del Valle de Aburrá, pues cada dosis retirada de circulación es dinero que deja de entrar a esas estructuras.

El microtráfico en dosis pequeñas es una de las caras más visibles del negocio ilegal de las drogas en las ciudades. Las bandas dosifican la marihuana y otras sustancias en paquetes de bajo costo que venden en esquinas, parques y alrededores de zonas comerciales, por lo que este tipo de incautaciones, aunque no se trate de grandes cargamentos, tienen un efecto directo en la convivencia de los barrios.

Según los investigadores, detrás de estos alijos listos para la calle suele haber toda una estructura que los surte: quienes guardan la droga, quienes la dosifican y quienes la venden. Por eso, tras capturas como la de El Carmelo, las pesquisas continúan para establecer de dónde salía la mercancía y a qué puntos de venta estaba destinada.

Bello hace parte del área metropolitana del Valle de Aburrá y, como otros municipios del norte del departamento, enfrenta el reto permanente del microtráfico en sus barrios. La venta de estupefacientes en pequeñas cantidades es una de las principales fuentes de financiación de las bandas locales, que además suelen estar detrás de hurtos, riñas y otros delitos que afectan la tranquilidad de la comunidad.

En las últimas semanas, las autoridades han reportado varios resultados contra este fenómeno en el Valle de Aburrá, entre capturas en flagrancia e incautaciones de dosis listas para la venta, en el marco de los planes de control territorial que se adelantan de manera permanente en el área metropolitana.

La Policía reiteró la invitación a la comunidad para reportar cualquier actividad sospechosa de venta de estupefacientes en los barrios, a través de la línea de emergencias 123 o ante los cuadrantes de vigilancia, pues la información ciudadana es clave para desarticular las redes de microtráfico.

Este caso se suma a otros golpes recientes contra el tráfico de estupefacientes en la región, como la captura de un hombre que transportaba 917 kilos de marihuana en la vía Bogotá-Villavicencio y la de dos presuntos hombres del Clan del Golfo con marihuana, cocaína y bazuco en Rionegro.

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