EN VIDEO: ¿Está de acuerdo o no, con la ‘paloterapia’ para los ladrones? Esto nos respondieron en Medellín

Los ladrones son una ‘plaga’ que tiene azotada a todo Colombia, donde cada vez son más indignantes los casos de robos a la comunidad.

Ataques con armas cortopunzantes, armas de fuego, palos e incluso sin ningún tipo de arma, para robar las pertenencias, son el día a día en las distintas ciudades del país.

Frases como es que “dio papaya”, “menos mal solo le robaron” y “me robaron pero no pasó nada grave”, se han vuelto comunes entre los ciudadanos quienes a pesar de la gravedad e indignante que es ser víctima de un robo, agradecen que no pasó a mayores y no corrieron peligro sus vidas.

Y es que según el reporte oficial entregado por la Policía Nacional, en Colombia se han registrado durante el presente año, un estimado de 12 homicidios por semana en medio de hurtos. Sin embargo, no se aclara si las víctimas mortales son los delincuentes o la ciudadanía.

Con todo lo anterior mencionado, la ciudadanía cansada de ser víctima, en muchas ocasiones decide responder a las intimidaciones de los ladrones y tomar justicia a mano propia, situación que muchas veces se sale de control. Ante esto, decidimos salir a las calles de Medellín y preguntarle a la comunidad que opina sobre la justicia a mano propia en los casos de robos.

VOXPOP, ‘paloteriapia’ para los ladrones ¿si o no?

Durante un par de horas escuchamos las opiniones de los transeúntes del centro de Medellín en donde jóvenes y adultos mayores se acercaron a nosotros y nos dijeron su postura frente a esta problemática de todo el país, con relación a los ladrones.

Aunque muchos aclararon desde un principio no estar a favor de las conocidas ‘paloterapias’, la mayoría tenía un punto de vista en común y es que aseguraban que un muchos casos se debía responder para “salvar la vida”.

Otros aseguraban que mientras que la comunidad se defendía de los ladrones y trataba de hacer “justicia”, las autoridades del país no responden de la forma correcta por lo que se sentían inseguros.

Cabe mencionar que aunque la mayoría estuvo “de acuerdo” en ‘defenderse’ de los ladrones, varios ciudadanos declararon un rotundo no a esta violencia y aseguraron que para eso está la Policía y los jueces. Así mismo, indicaron que muchas veces había que ponerse en el lugar de estas personas y aunque merecen una sanción, no merecen ser lastimadas físicamente.

Cuéntenos usted su opinión.

