Nelson de Jesús Vásquez Hernández desapareció en Zamora

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Resumen: Nelson de Jesús Vásquez Hernández, de 29 años, desapareció el 3 de noviembre de 2026 en Zamora. Cualquier información puede reportarse al 318 532 4129.

El señor Nelson de Jesús Vásquez Hernández, de 29 años de edad y de nacionalidad venezolana, se encuentra desaparecido desde el pasado martes 3 de noviembre de 2026, cuando fue visto por última vez en Zamora. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

Como señales particulares tiene un tatuaje con el nombre Agustín en el antebrazo izquierdo, un tatuaje de Cristo en el pecho y un tatuaje con el nombre Irma en el pecho.

Al momento de su desaparición vestía una pantaloneta azul con palmeras negras.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser vital para su familia. Si tiene información, puede comunicarse al 318 532 4129.