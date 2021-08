«No es la plata, es todo el trabajo»: Tremenda tusa de ‘La Liendra’ por su cuenta de Instagram

El creador de contenido conocido como ‘La Liendra’, se sinceró con sus seguidores y mostró lo realmente afligido que se siente tras perder su cuenta de Instagram.

A través de su segunda cuenta, el influencer, cuyo nombre de pila es Mauricio Gómez, expresó la impotencia que siente frente a la incertidumbre de no saber si perderá su cuenta para siempre.

“Qué irónica es la vida. Ahorita debería estar firmando las escrituras de mi PH en El Poblado, mañana recibo la camioneta de mis sueños. Tendría que estar feliz, pero no. Mi felicidad no se basa en la plata o lo que compre, sino en lo que amo hacer, que es hacer videos”, dijo ‘La Liendra’.

Con una botella de alcohol en la mano, decidió sincerarse con sus seguidores, y expresar lo que siente en este momento frente a sus situación. “No es la plata, es todo lo que me he esforzado. 8 años haciendo videos, dedicando todos los días a crear algo. Esto es una tusa. Duele. Decidí dejar de fingir y estoy mal, me duele. Yo amaba hacer eso. Muy pocas veces me siento derrotado y hoy me quiero sentir derrotado, porque para llegar al éxito tienes que caer“.

Sin embargo, ‘La Liendra’ trató de mostrarse optimista sobre el futuro, e indicó que regresará más fuerte sin importar lo que pase con su cuenta.

“Si no se devuelve la cuenta es porque mejores cosas vienen. Yo no tomo nunca, soy la persona más juiciosa. Me voy a tomar un traguito, con el respeto de ustedes. Me quiero dar un traguito, por lo que se va, por lo que se viene y porque es lo que siento“, agregó.

