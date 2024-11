¡Tome nota! Todo lo que necesita saber sobre la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

Colombia será la anfitriona de la edición número 11 de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

El campeonato se jugará entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre en tres ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali.

Para esta ocasión, la cita orbital contará, por primera vez en su historia, con la participación de 24 selecciones.

Las selecciones clasificadas son Argentina, Australia, Austria, Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Costa Rica, Fiyi, Francia y Alemania.

También estarán Ghana, Japón, RPD de Corea, República de Corea, México, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Paraguay, España, Estados Unidos, Venezuela.

Así se jugará la Copa Mundial Femenina

Las selecciones estarán ubicadas en seis grupos de cuatro. Las dos mejores de cada zona pasarán a la Fase Final, junto con los cuatros mejores terceros.

Luego, disputarán los Octavos de final, Cuartos de final, Semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final.

Los grupos estarán conformados así. En el grupo A estará Colombia, Australia, Camerún y México. En el grupo B estarán Francia, Canadá, Brasil y Fiyi.

Por su parte en el grupo C estará España, Estados Unidos, Paraguay y Marruecos; en el grupo D, Alemania, Venezuela, Nigeria y República de Corea.

Finalmente el grupo E lo integran Japón, Nueva Zelanda, Ghana y Austria; mientras que el grupo F lo conformarán RPD de Corea, Argentina, Costa Rica y Países Bajos.

Calendario de la Selección Colombia Femenina Sub-20:

La Selección Colombia arranca su competencia el sábado, 31 de agosto del 2024 contra Australia, desde las 6 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.

Su segunda salida será el martes, 3 de septiembre del 2024,contra Camerún desde las 8 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

Y el tercer compromiso será el viernes, 6 de septiembre frente a México desde las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Calendario general:

Sábado 31 de agosto

Camerún vs. México / Hora: 15:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

Francia vs. Canadá / Hora: 15:00 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Colombia vs. Australia / Hora: 18:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

Brasil vs. Fiyi / Hora: 18:00 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Domingo 1 de septiembre

Alemania, Venezuela / Hora: 15:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

España vs. Estados Unidos / Hora: 15:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Paraguay vs. Marruecos / Hora: 18:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Nigeria vs. República de Corea / Hora: 18:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

Lunes 2 de septiembre

Ghana vs. Austria / Hora: 17:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

RPD de Corea vs. Argentina / Hora: 17:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Costa Rica vs. Países Bajos / Hora: 20:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Japón vs. Nueva Zelanda / Hora: 20:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

Martes 3 de septiembre

México vs. Austria / Hora: 17:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

Francia vs. Brasil / Hora: 17:00 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Fiyi vs. Canadá / Hora: 20:00 / Estadio:Atanasio Girardot, Medellín

Colombia vs. Camerún / Hora: 20:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

Miércoles 4 de septiembre

Alemania vs. Nigeria / Hora: 17:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

España vs. Paraguay / Hora: 17:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Marruecos vs. Estados Unidos / Hora: 20:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

República de Corea vs. Venezuela / Hora: 20:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

Jueves 5 de septiembre

Japón vs. Ghana / Hora: 17:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

RPD de Corea vs. Costa Rica / Hora: 17:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Austria vs. Nueva Zelanda / Hora: 20:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

Países Bajos vs. Argentina / Hora: 20:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Viernes 6 de septiembre

Canadá vs. Brasil / Hora: 17:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

Fiyi vs. Francia / Hora: 17:00 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

México vs. Colombia / Hora: 17:00 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Australia vs. Camerún / Hora: 20:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

Sábado 7 de septiembre

República de Corea vs. Alemania / Hora: 15:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

Venezuela vs. Nigeria / Hora: 15:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Estados Unidos vs. Paraguay / Hora: 18:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

Marruecos vs. España / Hora: 18:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Domingo 8 de septiembre

Argentina vs. Costa Rica / Hora: 15:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

Países Bajos vs. RPD de Corea / Hora: 15:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Austria vs. Japón / Hora: 18:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

Nueva Zelanda vs. Ghana / Hora: 18:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Octavos de final

Miércoles 11 de septiembre

(38) 1B vs. 3 A/C/D / Hora: 16:30 / Estadio: El Campín, Bogotá

(42) 1C vs. 3A/B/F / Hora: 16:30 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

(37) 2A vs. 2C / Hora: 20:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

(41) 1A vs. 3 C/D/E / Hora: 20:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Jueves 12 septiembre

(40) 1D vs. 3 B/E/F / Hora: 16:30 / Estadio: El Techo, Bogotá

(44) 1F vs. 2E / Hora: 16:30 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

(39) 1F vs. 2D / Hora: 20:00 / Estadio: El Techo, Bogotá

(43) 2B vs. 2F / Hora: 20:00 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Cuartos de final

Domingo 15 de septiembre

(48) G43 vs. G41 / Hora: 14:30 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

(46) G38 vs. G44 / Hora: 14:30 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

(45) G37 vs. G40 / Hora: 18:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

(47) G39 vs. G42 / Hora: 18:00 / Estadio: Atanasio Girardot, Medellín

Semifinales

Miércoles 18 de septiembre

G45 vs. G46 / Hora: 16:30 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

G47 vs. G48 / Hora: 20:00 / Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Tercer puesto

Sábado 21 de septiembre / Hora: 16:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

Final

Domingo 22 de septiembre / Hora: 16:00 / Estadio: El Campín, Bogotá

