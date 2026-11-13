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Resumen: En un boletín del 6 de noviembre de 2026, la Alcaldía de La Estrella reportó un 85 % de ejecución en la renovación de la Cancha Caquetá, con una inversión de $984.023.253 que incluye cubierta, iluminación, porterías, cerramiento y un nuevo andén sobre la carrera 57B.

La Alcaldía de La Estrella reportó un 85 % de ejecución en la Cancha Caquetá

En un boletín del 6 de noviembre de 2026, la Administración Municipal de La Estrella informó que la renovación integral de la Cancha Caquetá alcanzaba un 85 % de ejecución, con una inversión total de $984.023.253.

La intervención busca recuperar este escenario deportivo y ponerlo nuevamente al servicio de niños, jóvenes, deportistas y familias del sector. Según la Alcaldía, la obra hace parte de una transformación completa del espacio, que incluye desde el área de juego hasta la iluminación y el lugar destinado al público.



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Una inversión cercana a los $984 millones

De acuerdo con la información oficial, el proyecto cuenta con una inversión total de $984.023.253. De ese valor, $968.523.253 corresponden a la ejecución de la obra y $15.500.000 a los diseños.

La Administración Municipal explicó que la intervención contempla la renovación de varios componentes de la cancha: el área de juego, el cerramiento, la cubierta, las porterías, la iluminación y el espacio destinado al público. Además, se construirá un nuevo andén sobre la carrera 57B, con el que se busca mejorar las condiciones de acceso y circulación alrededor del escenario.

Qué incluyen las obras

Entre los trabajos señalados por la Alcaldía se encuentran:

La construcción de una nueva estructura metálica para la cubierta.

Un nuevo cerramiento en mampostería y malla.

La instalación de porterías multifuncionales y para futbolito.

Nuevas luminarias.

Banca en concreto para el público.

La demarcación de las canchas.



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Un espacio para el deporte y el encuentro

Según la Administración Municipal, la recuperación de la Cancha Caquetá permitirá contar con un escenario más moderno, seguro y funcional para la práctica deportiva y para actividades recreativas y de encuentro. La Alcaldía señaló que estas mejoras buscan brindar mejores condiciones tanto a quienes usan la cancha como a las familias que encuentran en este tipo de espacios un punto de integración.

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Las fotos que acompañan el boletín muestran la nueva cubierta metálica sobre el escenario, con luminarias instaladas, y un mural con la leyenda «La Estrella, orgullosamente siderense» y dibujos de la vida del municipio, que acompaña uno de los costados de la cancha.



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Qué significa el 85 % de avance

El porcentaje informado por la Administración Municipal en ese boletín indica que, a la fecha del reporte, la mayor parte de los trabajos ya estaba ejecutada. Entre los componentes que el boletín enumera como parte de la intervención integral están el área de juego, el cerramiento, la cubierta, las porterías, la iluminación y el espacio para el público, además del nuevo andén sobre la carrera 57B. La Alcaldía no detalló cuáles de estos frentes están terminados y cuáles siguen en construcción.

La cifra de inversión también permite ver cómo se reparte el recurso: la mayor parte, $968.523.253, corresponde a la obra, mientras que $15.500.000 se destinaron a los diseños del proyecto. Para los habitantes del sector, el escenario recuperado será un lugar de práctica deportiva, recreación y encuentro, según lo planteado por la Administración.

Más escenarios renovados para los siderenses

Con este avance, la Alcaldía de La Estrella sostiene que la Cancha Caquetá comienza a mostrar el resultado de una intervención que busca recuperar un escenario representativo del sector y fortalecer la infraestructura deportiva del municipio.

La Administración Municipal agregó que continúa trabajando en la recuperación y modernización de los escenarios públicos, bajo la idea de que cada espacio renovado representa nuevas oportunidades para el deporte, la recreación y el encuentro de los siderenses.

El boletín no precisa una fecha de entrega de la obra. El porcentaje de ejecución corresponde a la información divulgada por la Alcaldía el 6 de noviembre de 2026 y no a una verificación posterior en el sitio de la obra.