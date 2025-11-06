Jhon Henry Gutierrez Velez desapareció en la terminal El Salitre en Bogotá

Resumen: Jhon Henry Gutierrez Velez, un hombre de 47 años identificado con cédula de ciudadanía No. 10002806, desapareció el 24 de octubre de 2025 alrededor de las 7 de la noche.

Jhon Henry Gutierrez Velez, un hombre de 47 años identificado con cédula de ciudadanía No. 10002806, desapareció el 24 de octubre de 2025 alrededor de las 7 de la noche. Ese día, salió de viaje desde el terminal El Salitre en Bogotá, Cundinamarca, pero desde entonces no se tiene información sobre su paradero, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y amigos.

Físicamente, Jhon mide aproximadamente 1.49 metros de estatura, tiene una contextura delgada, piel blanca y muy poco cabello. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul oscuro, un camibuso azul oscuro, zapatos negros y llevaba una bolsa con ropa nueva.

Cualquier persona que tenga información sobre Jhon puede comunicarse de manera confidencial al número 3057684645

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes