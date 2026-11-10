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    • Cristian David Velasquez Grisales desapareció en Bogotá

    Cristian David Velasquez Grisales, de 27 años, desapareció el 7 de noviembre en el barrio Codito Mirador Norte de Bogotá.

    Publicado por: Juan Manuel

    Cristian David Velasquez Grisales desapareció en Bogotá
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    Cristian David Velasquez Grisales desapareció en Bogotá

    Resumen: Cristian David Velasquez Grisales, de 27 años, desapareció el 7 de noviembre de 2026 en el barrio Codito Mirador Norte de Bogotá. Cualquier información puede reportarse al teléfono 305 768 4645 o al correo maria.caceresf@policia.gov.co.

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    El señor Cristian David Velasquez Grisales, de 27 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 7 de noviembre de 2026, cuando salió de su lugar de residencia en el barrio Codito Mirador Norte, de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

    El ciudadano presenta discapacidad cognitiva. Es de contextura gruesa, tez blanca, ojos de color café oscuro y cabello corto negro, y mide aproximadamente 1,62 metros.

    Al momento de su desaparición vestía un buzo gris con chispas negras y capota, jean oscuro y zapatos negros, y llevaba un morral amarillo con gris.

    Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser vital para su familia. Si tiene información, puede comunicarse al teléfono 305 768 4645 o escribir al correo maria.caceresf@policia.gov.co. Absoluta reserva.

    Ficha de la Policía de Cristian David Velasquez Grisales


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