Esta semana habrá interrupción del servicio de acueducto en sectores de Medellín y Bello

Esta semana se suspenderá el servicio de acueducto en algunos sectores de Medellín y de Bello para realizar trabajos de mantenimiento que incluyen el lavado de los tanques de los circuitos de Yulimar y Santo Domingo.

Además, se llevarán a cabo labores de modernización y reparación de la red.

Interrupción del servicio de acueducto en Bello

Desde la mañana de este lunes 2 de mayo se interrumpió el servicio de acueducto en barrios de Bello como Bellavista, Pachelly, San Gabriel, Playa Rica, Primavera, Urapanes, San Martín y Villa del Sol, pero desde las 3:00 p.m. comenzó a llegar el agua.

Para mañana, martes 3 de mayo, se suspenderá de 1:00 p.m. a 11:00 p.m. de la carrera 49 hasta la carrera 55 entre calle 63 y calle 65.

Incluye los sectores de Mirador, La Selva, La Aldea, El Cairo, Milagrosa y Prado.

Cortes de agua en Medellín

Circuito Volador Centro

Entre las 6:00 p.m. del martes 3 de mayo y las 4:00 a.m. del miércoles 4 de mayo de la carrera 63 hasta la carrera 70 entre calle 48 y calle 59.

Incluye sectores de Carlos E. Restrepo, Suramericana, Nueva Villa de la Iguaná y Universidad Nacional.

Circuito Santa Catalina

Entre las 6:00 p.m. del martes 3 de mayo y las 6:00 a.m. del miércoles 4 de mayo de la carrera 50 D Sur hasta carrera 73 Sur entre calle 65 y calle 75.

Incluye sectores de San Antonio de Prado, La Verde y Santa Lucía.

Circuito Santo Domingo

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 4 de mayo y las 3:00 a.m. del jueves 5 de mayo:

De calle 84A hasta calle 84C entre carrera 31A y carrera 31B.

De calle 84C hasta calle 86 entre carrera 31 y carrera 31AA.

De calle 86 hasta calle 86AB entre carrera 30 y carrera 31AA.

De calle 86AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 89 hasta calle 89A entre carrera 31 y carrera 34.

De calle 89A hasta calle 91 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 91 hasta calle 91A entre carrera 31B y carrera 34.

De calle 91A hasta calle 93A entre carrera 31B y carrera 32.

De calle 93A hasta calle 100B entre carrera 30 y carrera 37.

De calle 100B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37.

De calle 102 hasta calle 107B entre carrera 28 y carrera 37A.

De calle 107B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32A.

De calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 33.

De calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28E y carrera 30.

Incluye clientes de los sectores de Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).

Si desea información adicional puede consultarla en la Línea de Atención al Cliente 604 44 44 115 o en las redes sociales Twitter: @epmestamosahi y Facebook: EPMestamosahi.

