Videos: ¡Qué tragedia! Sismo de 6,4 sacudió a Croacia, y dejó muertos, heridos y desaparecidos

Esta mañana, un terremoto de 6,2 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia, ha causado un número indeterminado de muertos, entre ellos una niña, y heridos, informó el alcalde local, Darinko Dumbovic, a la emisora de Radio Croacia.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos” dijo Dumbovic.

En redes sociales han circulado varios videos en los que se ve el momento exacto del sismo, que de momento deja varias vidas perdidas, y daños materiales incalculables.

