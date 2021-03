En Texas, Estados Unidos, una menor de 6 años fue asesinada de varios disparos por haber derramado agua en el baño.

“El inodoro estaba tapado y el agua se derramó, por lo que se desbordó y eso fue lo que lo provocó” una discusión con fatal desenlace, comentaron fuentes policiales.

El deplorable hecho se presentó el pasado viernes cuando Laurionne Walker, la menor víctima del brutal ataque, se encontraba al cuidado de la hermana del presunto responsable.

Tras escuchar los disparos, los vecinos alertaron a las autoridades quienes trasladaron de inmediato a la menor a un centro asistencial pero debido a la gravedad de las heridas falleció.

Lea también: Tiburón atacó a niño de 9 años en Miami Beach, salió del mar sin un pedazo de piel

Según la estación local KPRC-TV, Raymeon Means, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y está en la cárcel sin derecho a fianza.

Laurionne Walker, a 6-year-old in Houston, was fatally shot by a relative following an argument over spilled water. “My granddaughter was still a baby. She got shot twice in the chest this morning,” her grandmother said. #txlege

https://t.co/6pZiSFbBr8 pic.twitter.com/gRbceNs1nF

— Shannon Watts (@shannonrwatts) March 21, 2021