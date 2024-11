Ryan Castro volvió a cantar donde comenzó su carrera en los buses aprovechando su visita a Bogotá como parte de su promoción.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

En el marco de los Premios Nuestra Tierra RCN, el cantante Ryan Castro regresó a sus orígenes y montó en el Transmilenio recordando sus épocas cuando cantaba en buses en Medellín. «No hay nada mejor que escuchar reggaetón para ir a trabajar». Dijo el artista mientras con bafle rojo dispositivo con bluetooth suena parte de su producción musical «El Cantante del Ghetto«.

Castro hace historia

Para su equipo de trabajo es el comienzo de lo que será su campaña de promoción pero para él fue especial. Recordando a los miles de anónimos cantantes que se suben en el transporte público, buscando no solo una moneda. No faltaron comentarios en redes de «quién es Ryan Castro». Quien en sus redes sociales ya había compartido un adelanto con el mensaje: «Un álbum hecho con mucha hpta moral y con artistas que yo escucho y respeto desde hace muchos años, este álbum es pa mis fanáticos reales, pa toda la gente que me apoya con amor y va a mis conciertos, pa la gente que pone los temas en el coche, en la disco, en la barbería, en la esquina. Gracias por esperarlo y yo se que se lo van a disfrutar por que esta una rechimba y no hay tema malo».

Según él «lo más gogo» y apoyado por varias celebridades urbanas que salen en su video post como Arcángel, Peso Pluma, Ñengo Flow, Blesdd, Mike Tower y Dimelo Flow entre otros. Aseverando que «el guetto es cultura». Confiando en que la romperá con esta nueva producción.

«El Cantante del Ghetto» Ryan Castro

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RYAN CASTRO (@ryancastrro)

Lee más noticias de entretenimiento