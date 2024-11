¡Atención Bogotá! Corte de luz en estas localidades este 10 de mayo

Resumen: Se suspenderá el servicio de energía en algunos sectores de las siguientes localidades: Engativá: Barrio Gran Granada (de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) Teusaquillo: Barrios La Esmeralda y Rafael Nuñez (de 8:15 a.m. a 5:15 p.m.) Chapinero: Barrios Chico Norte y El Chicó (de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 8:45 a.m. a 6:00 p.m., respectivamente) Usaquén: Barrio Los Cedros (de 7:30 a.m. a 3:13 p.m.) Bosa: Barrios Parcela El Porvenir y Santa Fe Bosa (de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 8:15 a.m. a 12:15 m., respectivamente) Kennedy: Barrios Las Margaritas y Provivienda (de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. y de 7:45 a.m. a 2:00 p.m., respectivamente) Puente Aranda: Barrio Provivienda Norte (de 8:45 a.m. a 5:00 p.m.)