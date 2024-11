Renuncias en Miss Universe USA y Teen generan polémica

Renuncias en Miss Universe USAy Teen generan polémica además de atención por la organización del evento frente a controles o acosos.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

A la renuncia de Miss Universe USA se suma la de Uma Sofia Srivastava, Miss Teen USA la cual de tan solo 17 años se bajó del bus real. El periódico The New Yorek Post pone el dedo en la llaga debido a que las reinas «sonreían obligadas y el clima laboral era extremadamente dañino». Ante los contratos de confidencialidad que ambas firmaron las cosas tiene un tufillo.

«Esta atmósfera tóxica es una preocupación grave», le dijo a The Post una garganta profunda desde el interior que sentencia que : «Existe una necesidad urgente de intervención a nivel de liderazgo». A esto se suma que la encargada de las redes sociales del certamen Claudia Michelle, también saltó del barco de la belleza el pasado 3 de mayo. Dejando más dudas sobre qué está pasando y ocasiona lesiones en la salud mental que ella comprobó sobre Noelia Voigt, quien sorprendió esta semana al renunciar a su título de Miss Universe USA. Sueño que ella había trabajado por varios años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Michelle (@missclaudiamichelle)



La fuente que reveló detalles contó acerca de un seguimiento a Miss Universe USA. «Noelia se despertaba todos los días con hormigueo debido a los correos electrónicos de acoso: ‘No hagas esto‘, ‘no hagas aquello’, ‘elimina esa publicación‘, ‘quítale me gusta a esta publicación’. No puedes hablar con nadie, recuerda tu contrato, no puedes ir aquí a menos que lo confirmemos'» eran parte del acosos que seguramente hizo parte del argumento de su denuncia.

El detonante de las renuncias Miss Universe USA

Lo fuerte para Noelia pasó en diciembre 2023 al asistir a un evento y fue acosada. La organización se limitó a señalarle «que se tenía que acostumbrar«. «Ella estaba en el auto con un hombre que la estaba acosando. Se volvió muy incómodo para ella. Le dijo a su manager, quien se mostró muy desdeñoso. Quien dijo: ‘Bueno, tendrás que acostumbrarte a eso porque ahora desempeñas un papel público'». Algo que la indignó pues Miss Universe USA y Miss Tenn merecen respeto. Donde está última también fue controlada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss USA (@missusa)



Este hecho se ha convertido en todo un escándalo y lesiona la imagen de niñas que sueñan con ser reinas. Ante la presión de organizaciones de belleza y su falta de visión que ellas son mujeres sensibles.

Lee más noticias de entretenimiento