Resumen: El Congreso aprobó la Ley de Sometimiento del Gobierno de Abelardo De La Espriella: el Senado con 57 votos a favor y 24 en contra, y la Cámara con 95 a favor y 10 en contra. Prevé rebajas de hasta 50 % para integrantes de base y hasta 30 % para cabecillas, sin suspender órdenes de captura ni extradiciones, y excluye a quienes recluten menores. Queda pendiente la sanción presidencial.

Ley de Sometimiento: pasó en el Congreso y queda a un paso de entrar en vigor

El Congreso aprobó el proyecto de Ley de Sometimiento del Gobierno de Abelardo De La Espriella. El texto superó su último debate y queda a la espera de la sanción presidencial.

En el Senado, la iniciativa fue aprobada el 3 de noviembre con 57 votos a favor y 24 en contra, tras más de diez horas de discusión. La bancada del Pacto Histórico se retiró del recinto durante la votación.

Horas después, la Cámara de Representantes respaldó el mismo texto con 95 votos a favor y 10 en contra. Como no hubo diferencias entre las dos corporaciones, no fue necesaria una comisión de conciliación.

¿Qué establece la Ley de Sometimiento?

La iniciativa crea un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria a cambio de beneficios penales.

Para acceder a ellos, deberán cumplir condiciones como la entrega de armas y bienes, el suministro de información sobre las estructuras criminales y sus economías ilegales, y la colaboración con las autoridades.

¿De cuánto son las rebajas de penas?

El articulado contempla reducciones de hasta el 50 % para los integrantes de base y de hasta el 30 % para los cabecillas. Quienes ejerzan funciones de mando tendrán una condena mínima de diez años de prisión.

Además, el límite para la libertad condicional quedó en seis años y la vigencia de la Ley de Sometimiento pasó de diez a cuatro años.

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¿Quiénes no recibirán beneficios?

Durante el trámite de la Ley de Sometimiento se incorporaron restricciones. Quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores, o sean responsables de vincular a niños, niñas y adolescentes a estructuras criminales, quedan excluidos.

También se endurecieron los requisitos para delitos de lavado de activos y testaferrato: se exige haber cumplido al menos seis años de pena.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la ley no suspende órdenes de captura ni extradiciones, que quienes se sometan deberán entregar todos sus bienes y que el incumplimiento implica perder los beneficios y volver a la justicia ordinaria.

¿Qué se cayó de la Ley de Sometimiento?

Fue eliminado el artículo 25, que tenía disposiciones sobre recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). También se incorporaron medidas para que municipios y departamentos no asuman nuevas cargas económicas por la aplicación de la ley.

¿Cuánto duró el trámite?

El proyecto fue radicado el 13 de octubre y tardó 22 días en el Congreso. El 3 de noviembre, el Senado y la Cámara discutieron el articulado de forma simultánea.

Según el ministro Cancino, el texto no abre una negociación: quienes se sometan deben cumplir todos los requisitos o salen de inmediato hacia la justicia ordinaria.

¿Por qué corría el tiempo?

El Gobierno necesitaba completar el trámite antes del 4 de noviembre, fecha en que vencía la vigencia de la Ley 418 de 1997, la norma de orden público que incluye herramientas como el programa de protección de testigos de la Fiscalía.

¿Qué dijeron el Gobierno y la oposición?

El presidente De La Espriella agradeció al Congreso y al ministro Cancino. «La falsa paz total llegó a su fin», afirmó el mandatario.

Desde el Pacto Histórico, los senadores Carolina Corcho y David Racero pidieron rigurosidad y advirtieron que «el Congreso no es notario del Gobierno». En la Cámara también hubo reclamos por la forma en que se votó una de las ponencias, que finalmente fue reabierta por la Mesa Directiva.

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Con la aprobación de ambas cámaras, la Ley de Sometimiento pasa al presidente para su sanción.