Encontraron a tres personas dentro de la casa del director del Dapre: Gobierno rechaza intimidaciones

Resumen: El Gobierno Nacional rechazó las intimidaciones contra el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos Puerta: el 28 de octubre las autoridades encontraron a tres personas dentro de su casa, con antecedentes por homicidio y hurtos, y otra persona fue vista cerca del colegio de sus hijos. Presidencia vinculó los hechos con la denuncia que Ríos hizo en el Senado sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres contratadas en el Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro, caso que la Fiscalía ya investiga. El Gobierno garantizó protección para el funcionario y su familia y exigió esclarecer si los hechos guardan relación con su denuncia.

El Gobierno Nacional rechazó las intimidaciones contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, luego de que las autoridades de protección encontraran a tres personas dentro de su casa y a otra merodeando cerca del establecimiento educativo de sus hijos.

Así lo dio a conocer la Oficina de prensa del Presidente de la República en un comunicado, en el que vincula los hechos con la denuncia pública que el funcionario hizo el pasado 21 de octubre ante la Comisión Segunda del Senado, sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios al Dapre durante el gobierno anterior.

¿Qué pasó en la casa del director del Dapre?

De acuerdo con el comunicado, el 28 de octubre, pocos días después de la denuncia, las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa del director Ríos, en las instalaciones internas de su lugar de residencia.

Las tres personas fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades. Entre sus antecedentes, señala el documento, figuran registros por homicidio y por ocho hurtos agravados.

Además, cerca del establecimiento educativo de los hijos del director fue vista otra persona, que se retiró cuando llegó la Policía y no alcanzó a quedar a disposición de las autoridades. Según el comunicado, se trabaja para identificarla.

«Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo»

En el texto, el Gobierno Nacional expresa toda su solidaridad con el director Ríos y su familia, y exige que las autoridades esclarezcan con celeridad estos hechos y establezcan si guardan alguna relación con su denuncia.

«Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos», señala el comunicado.

El Gobierno garantizó las medidas de protección necesarias para el director y su familia, y reiteró su respaldo a la Fiscalía General de la Nación para que la investigación avance sin presiones ni intimidaciones.

La denuncia que antecede a los hechos

El 21 de octubre, en la Comisión Segunda del Senado, Ríos Puerta denunció públicamente la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios al Dapre durante el gobierno anterior. Según su denuncia, esos contratos, pagados con recursos públicos y en el marco de una relación de poder, habrían servido para que estas mujeres estuvieran con el expresidente Gustavo Petro.

El director del Dapre aseguró entonces que varias de las mujeres ya han hablado y anunció que la denuncia formal la presentaría él mismo. Las mujeres no han sido identificadas públicamente.

Tras los señalamientos, la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar y prevé citar a declarar al director Ríos y a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, así como ordenar inspecciones en la entidad para revisar los contratos. El comunicado de Presidencia califica los señalamientos como «graves» y advierte que corresponde a la justicia esclarecerlos.

Un caso que también tiene señalamientos en contravía

El caso ha tenido réplicas. El expresidente Gustavo Petro ha negado las acusaciones y, a través de su abogado, presentó una denuncia penal contra Ríos Puerta, a quien señala de presionar a trabajadoras de la entidad para obtener testimonios en su contra, una versión que el director del Dapre ha rechazado. Según la defensa del exmandatario, las citaciones a funcionarias habrían incluido preguntas sobre su vida privada y sus simpatías políticas.

Entre tanto, en una entrevista con la revista Semana, Deicy Jiménez aseguró que mantuvo relaciones con el entonces presidente Petro y que los contratos habrían sido la contraprestación, declaraciones que ampliaron el debate público sobre los señalamientos del director del Dapre.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en la residencia del funcionario, mientras la indagación preliminar de la Fiscalía sobre los contratos sigue su curso. El Gobierno pidió que se establezca con celeridad si los dos asuntos están relacionados.

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