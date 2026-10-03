Resumen: Las autoridades investigan el homicidio de un hombre no identificado en la vereda Pan de Azúcar, Sabaneta. Los agresores abandonaron una motocicleta y huyeron a pie.

Homicidio en zona rural de Sabaneta: Hombre fue asesinado a tiros en la vereda Pan de Azúcar

Minuto30.com .- En la noche del viernes 2 de octubre, se concodió del homicidio con arma de fuego de un hombre cuya identidad aún se desconoce, en la vereda Pan de Azúcar, zona rural del municipio de Sabaneta. El hecho de sangre ocurrió específicamente sobre la carrera 29 con calle 84 Sur, en los límites con el municipio de La Estrella.

El crimen tuvo lugar alrededor de las 10:11 p.m. cerca de un puente terciario conocido en el sector como el «puente rojo». Según los reportes preliminares, el suceso no dejó personas capturadas.

Lo que se conoce del crimen en Sabaneta

De acuerdo con el relato de testigos, el homicidio estuvo precedido por una riña. Varias personas sostenían un altercado y se agredían físicamente antes de que se escucharan múltiples detonaciones. Tras la inspección técnica al cadáver, se pudo establecer la gravedad del ataque: la víctima presentaba cinco impactos de bala en la cabeza, dos en la espalda, dos bajo un brazo, uno en el antebrazo derecho y uno en la pierna izquierda.

El hombre de entre 30 y 35 años, vestía buzo gris, camiseta gris oscura, jean azul y zapatos negros.

En la escena del crimen, se encontraron elementos que refuerzan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Junto al cuerpo se hallaron siete vainillas calibre 9mm y dos proyectiles.

Además, la víctima sostenía un proveedor de pistola con seis cartuchos 9mm, y un teléfono celular y una «bolsita con carita feliz».

Se les apagó la motocicleta

Tras cometer el homicidio, los agresores intentaron escapar a bordo de una motocicleta de color azul de 125 cc. Sin embargo, al no lograr encender el vehículo, decidieron abandonarlo sobre un puente peatonal ubicado a unos 30 metros de donde quedó el cuerpo sin vida. Los sujetos continuaron su huida «corriendo» con rumbo hacia el municipio de La Estrella.

Vecinos del sector manifestaron no conocer a la víctima, lo que, sumado a las circunstancias del caso, lleva a las autoridades a sospechar que el hombre habría sido citado de manera premeditada en ese lugar solitario.

El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.