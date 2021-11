¡Qué chicharrón! Lo que propone EPM a contratistas de Hidroituango, luego de reactivarse fallo fiscal en su contra

El alcalde Daniel Quintero habló sobre la propuesta realizada por EPM a los contratistas para que se firme una prórroga de ocho meses mientras se conoce la segunda instancia tras el fallo de la Contraloría por detrimento patrimonial de 4,2 billones de pesos en Hidroituango.

“¿Qué pasa en el momento en el que la sanción se haga efectiva? Los contratistas tienen que salir por ley, la ley los saca. EPM se tiene que estar preparando para eso, de dos maneras: de forma natural, diciendo, vamos a hacer una prórroga, a pesar de que es posible que no puedan seguir. Ellos ya tienen una propuesta de prórroga en su escritorio, de ocho meses, no la han firmado, estamos haciendo votos para que la firmen. Porque no podrían o mal harían en no firmarla o presionarnos hasta el último minuto, hasta el último segundo”, dijo el mandatario.

El ‘plan B’ de Hidroituango

Sin embargo, EPM sigue preparándose para el momento en que se conozca el fallo y en caso de que esta sea confirmando la sentencia condenatoria contra los responsables de las fallas en la construcción de Hidroituango.

“EPM está avanzando en todos los requisitos previos antes de abrir la licitación. ¿Eso qué garantiza? Que si el fallo es condenatorio, como es probable que sea, entonces EPM ya haya avanzado en el proceso de licitación lo suficiente para que no perdamos tiempo en ese proceso”, aseguró.

“Adicionalmente hay un plan que se llama Plan Mireya, de contingencia, de choque, para el momento en que eventualmente haya un fallo de la Contraloría el proyecto continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta que haya un nuevo contratista, en caso de que haya un fallo condenatorio”, agregó, sobre la terminación de Hidroituango.

