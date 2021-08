“El equipo siempre ha sido ofensivo, ese cuento no me lo sigo creyendo”, ‘Bolillo’

Al entrenador Hernán Darío Gómez no le gustó ni poquito que le manifestaran que en el segundo tiempo, del partido ante Atlético Junior, sí se viera el equipo ofensivo que el hincha quiere.

Hernán Darío Gómez sugirió que su equipo siempre propone

“El equipo siempre ha sido ofensivo, ese cuento no me lo sigo creyendo”, expresó ‘Bolillo’ con marcada molestia, luego de que le preguntarán por las razones de la mejoría en la etapa complementaria, periodo en el que el equipo se mostró más agresivo, a pesar de no haber logrado el objetivo de anotar.

Para Gómez, ‘El Poderoso’ tiene una nómina para atacar y a eso le apunta en cada jornada.

Deportivo Independiente Medellín ajustó su tercer empate consecutivo en la Liga BetPlay II-2021 y a falta de algunos partidos para finalizar la fecha 3 del campeonato, se ubica en la decimocuarta casilla de la tabla de posiciones, con tres puntos.

Por: @Jaider_Escobar

