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    ¡Se marchó el más fiel de la fuerza! Murió ‘Barbas’, el querido perro policía de Concepción

    Falleció Barbas, el icónico perrito que acompañó durante 13 años a la Estación de Policía en Concepción, Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se marchó el más fiel de la fuerza! Murió 'Barbas', el querido perro policía de Concepción
    Fotos tomadas de IG policiaantioquia.
    ¡Se marchó el más fiel de la fuerza! Murió ‘Barbas’, el querido perro policía de Concepción

    Resumen: De ser rescatado a convertirse en el símbolo de un municipio. "Barbas" acompañó mañanas enteras a la fuerza pública y se volvió parada obligada para quienes visitaban Concepción. Conozca cómo la comunidad y las autoridades lo despiden.

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    Con una emotiva despedida institucional, la Policía de Antioquia confirmó el fallecimiento de Barbas, un entrañable canino que durante 13 años perteneció y acompañó la rutina diaria de la Estación de Policía del municipio de Concepción, en la subregión del Oriente antioqueño.

    El animal llegó al recinto policial tras ser adoptado por uno de los agentes y, con el transcurrir del tiempo, fue asumido por todos los uniformados como un miembro oficial de la familia del departamento, brindándole alimento, cuidados de salud y abrigo.

    Barbas se convirtió en una verdadera leyenda local al lucir prendas alusivas a la institución y participar sin falta cada mañana en los actos de formación del personal uniformado.

    Su presencia constante en el parque principal y en las calles de la localidad provocó que los habitantes lo bautizaran cariñosamente como el ‘perrito policía’.

    La fama del animal traspasó los límites de la municipalidad, atrayendo a visitantes y turistas de diversos rincones del departamento que viajaban hasta Concepción únicamente para conocerlo y tomarse fotografías a su lado.

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    A través de sus canales oficiales en redes sociales, la institución rindió homenaje a la memoria de la mascota destacando su nobleza y el vacío que deja en la comunidad tras más de una década de lealtad.

    «Despedimos con profundo cariño a Barbas… Su recuerdo vivirá por siempre», manifestó el comando departamental. Residentes y miembros del cuerpo uniformado agradecieron sus años de servicio no oficial y el impacto positivo que dejó en la convivencia y el afecto de toda la región.

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