Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Mari Leivis Sánchez gana dos bronces en el Mundial de Levantamiento de Pesas

    • Mari Leivis Sánchez gana dos bronces en el Mundial de Levantamiento de Pesas

    Mari Leivis Sánchez gana dos bronces en el Mundial de Levantamiento de Pesas
    Mari Leivis Sánchez, subcampeona olímpica, gana dos bronces en el Mundial de Halterofilia de Noruega, sumando nueve medallas para Colombia. Foto: cortesía IWF
    Compartir:
    • Mari Leivis Sánchez gana dos bronces en el Mundial de Levantamiento de Pesas

    Resumen: La halterófila colombiana y subcampeona olímpica de París 2024, Mari Leivis Sánchez, sumó dos medallas de bronce para su país en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas celebrado en Førde, Noruega. Sánchez, quien compitió en la categoría de 77 kg, logró la presea de bronce tanto en la modalidad de arranque (con 112 kg) como en el total de la competencia (con 248 kg), siendo superada principalmente por la campeona olímpica estadounidense Olivia Reeves. Con estos resultados, la delegación colombiana eleva su cuenta a nueve medallas en el mundial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La halterófila colombiana Mari Leivis Sánchez, actual subcampeona olímpica de París 2024, sumó dos medallas de bronce para Colombia.

    Lo consiguió en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se celebra en Førde, Noruega.

    Sánchez subió al podio en la categoría de 77 kg este miércoles 8 de octubre, al ocupar el tercer lugar tanto en la modalidad de arranque como en el total de la competencia.

    En el arranque, la colombiana logró un registro de 112 kilogramos tras tres intentos válidos (106, 110 y 112 kg).

    La antioqueña solo fue superada por la campeona olímpica de 71 kg. en París 2024, la estadounidense Olivia Reeves, quien se llevó el oro con 123 kg.

    En el envión, Sánchez ocupó la quinta casilla con un mejor levantamiento de 136 kg (logrando 132 y 136 kg).

    El título fue nuevamente para Reeves con 155 kg, seguida por la egipcia Sara Ahmed y la estadounidense Martha Rogers, ambas con 140 kg.

    Mari Leivis Sánchez gana dos bronces en el Mundial de Levantamiento de Pesas

    Gracias a sus resultados individuales, Mari Leivis Sánchez se aseguró el bronce en el total con una marca de 248 kilogramos.

    El oro fue para Olivia Reeves (278 kg) y la plata para Sara Ahmed (252 kg).

    Con los dos bronces de Sánchez, la delegación colombiana eleva su cuenta a nueve preseas en el campeonato mundial: dos de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

    La actuación más destacada hasta ahora ha sido la de Yeison López, quien ha conseguido dos medallas de oro, dos récords mundiales y una plata.

    La participación nacional en Noruega culminará este jueves 9 de octubre con la salida al escenario de Jokser Albornoz y Marcos Bonilla, ambos en los 94 kg, y Valeria Rivas en los 86 kg.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡A llenar el Atanasio! En venta las boletas para Colombia Femenina contra Perú a disputarse en Medellín

    Nicolás Mejía, único colombiano, avanza a octavos de final del KIA Open de Cali

    ¡Luto en el fútbol sudamericano! Murió Miguel Ángel Russo, el técnico que marcó una era en Boca Juniors y Millonarios

    ¡Girardota, a un paso del título de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia!

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Partidazo en la Copa BetPlay! Atlético Nacional visita a Once Caldas

    ¡Partidazo en la Copa BetPlay! Atlético Nacional visita a Once Caldas

    ¡Se acabó la racha de las remontadas! El DIM no pudo con Águilas Doradas

    ¡Se acabó la racha de las remontadas! El DIM no pudo con Águilas Doradas

    ¡Por el segundo puesto! Titulares del DIM para enfrentar a Águilas Doradas

    ¡Por el segundo puesto! Titulares del DIM para enfrentar a Águilas Doradas

    ¡Hoy juega el Poderoso! El DIM visita a Águilas Doradas en el Polideportivo Sur

    ¡Hoy juega el Poderoso! El DIM visita a Águilas Doradas en el Polideportivo Sur

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!


    [grupos] [fixture items="7"]