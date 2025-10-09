La halterófila colombiana Mari Leivis Sánchez, actual subcampeona olímpica de París 2024, sumó dos medallas de bronce para Colombia.

Lo consiguió en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se celebra en Førde, Noruega.

Sánchez subió al podio en la categoría de 77 kg este miércoles 8 de octubre, al ocupar el tercer lugar tanto en la modalidad de arranque como en el total de la competencia.

En el arranque, la colombiana logró un registro de 112 kilogramos tras tres intentos válidos (106, 110 y 112 kg).

La antioqueña solo fue superada por la campeona olímpica de 71 kg. en París 2024, la estadounidense Olivia Reeves, quien se llevó el oro con 123 kg.

En el envión, Sánchez ocupó la quinta casilla con un mejor levantamiento de 136 kg (logrando 132 y 136 kg).

El título fue nuevamente para Reeves con 155 kg, seguida por la egipcia Sara Ahmed y la estadounidense Martha Rogers, ambas con 140 kg.

Mari Leivis Sánchez gana dos bronces en el Mundial de Levantamiento de Pesas

Gracias a sus resultados individuales, Mari Leivis Sánchez se aseguró el bronce en el total con una marca de 248 kilogramos.

El oro fue para Olivia Reeves (278 kg) y la plata para Sara Ahmed (252 kg).

Con los dos bronces de Sánchez, la delegación colombiana eleva su cuenta a nueve preseas en el campeonato mundial: dos de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

La actuación más destacada hasta ahora ha sido la de Yeison López, quien ha conseguido dos medallas de oro, dos récords mundiales y una plata.

La participación nacional en Noruega culminará este jueves 9 de octubre con la salida al escenario de Jokser Albornoz y Marcos Bonilla, ambos en los 94 kg, y Valeria Rivas en los 86 kg.

