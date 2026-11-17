Resumen: Gustavo Puerta salió en camilla y entre lágrimas del amistoso Chile-Colombia en Santiago por una lesión de rodilla. No hay diagnóstico oficial y la Federación evalúa el caso del volante del Olympiacos.

¡Entre lágrimas y en camilla! Gustavo Puerta se fue hasta del estadio chileno: esto es lo que se sabe

Minuto30.com.- La Selección Colombia recibió una mala noticia en el cierre de su año: el volante Gustavo Puerta salió en camilla, entre lágrimas y con evidentes muestras de dolor, tras sufrir una lesión en la rodilla durante el amistoso ante Chile, en el estadio Monumental de Santiago.

Foto: Redes Sociales.

Cómo ocurrió la lesión de Gustavo Puerta

Puerta era titular en el mediocampo del equipo de Néstor Lorenzo. Cerca del minuto 40 del primer tiempo, en una acción de disputa con un jugador chileno, el volante cayó mal sobre el césped y su rodilla llevó la peor parte. Quedó tendido varios minutos, recibió atención del cuerpo médico y no pudo continuar.

Según reportaron medios deportivos, el jugador salió del campo en camilla y, ya fuera de la cancha, continuaba llorando. Las imágenes de la transmisión lo mostraron muy afectado. Algunos reportes indicaron que fue trasladado en ambulancia hacia un centro médico cercano. En su lugar ingresó el juvenil Juan Manuel Rengifo.

Primer reporte médico: aún no hay diagnóstico oficial

De acuerdo con Semana, el primer reporte médico indica que una de las extremidades inferiores del jugador resultó comprometida y que fue llevado de urgencia a un centro asistencial. La periodista Marcela Monsalve, de Gol Caracol, informó que Puerta seguía llorando después de abandonar el terreno de juego.

Hasta el momento no existe un diagnóstico oficial sobre el alcance de la lesión ni sobre el tiempo que el jugador podría estar fuera de las canchas. El departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol analiza el caso y se esperan nuevos reportes con los exámenes que determinen qué ocurrió con la rodilla del volante.

La Federación y el cuerpo médico deberán definir también cómo continuará el proceso del jugador y su regreso a Europa, donde hace parte del plantel del Olympiacos de Grecia.

El camino de Puerta hasta la Selección

La historia del volante es atípica. Nunca debutó en la Primera División de Colombia: brilló en la Primera B, fue capitán de la Selección Sub-20 y llamó la atención del Bayer Leverkusen. Para ganar minutos pasó por cesiones en el Nuremberg, el Hull City y el Racing de Santander, club con el que fue pieza clave del ascenso y ganó su lugar en la lista para el Mundial.

Ya en la Copa del Mundo, la FIFA lo destacó como la revelación de la Tricolor. Su aporte en la mitad de la cancha, con recorrido, presión y distribución, le permitió al equipo de Lorenzo tener más equilibrio y le dio libertad a figuras como James Rodríguez. Por eso su salida entre lágrimas ante Chile genera tanta inquietud en el cuerpo técnico y en los hinchas.

Un volante en ascenso en la Tricolor

Natural de La Victoria, Valle del Cauca, Gustavo Puerta venía ganando protagonismo en la Selección y fue destacado como una de las revelaciones de Colombia en el Mundial 2026. Su presencia en el once titular ante Chile confirmaba su crecimiento dentro del recambio generacional que impulsa el técnico Lorenzo.

Por eso la preocupación en el entorno de la Tricolor. El amistoso en Santiago era el último compromiso del año para el equipo nacional, que ahora espera el parte médico oficial para conocer la gravedad de la lesión.

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Minuto30.com mantiene atención a los reportes del cuerpo médico de la Selección Colombia y los publicará apenas sean confirmados.