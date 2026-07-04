FIFA exalta a Gustavo Puerta como la revelación de Colombia en el Mundial 2026

Resumen: Hasta hace poco, su nombre no figuraba en los grandes focos y jugaba en la segunda división. Hoy, con 22 años, Gustavo Puerta ha sido catalogado por la FIFA como la revelación del Mundial 2026, consolidándose como el motor inagotable de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Minuto30.com .- En un artículo publicado por la FIFA este 4 de julio en la web oficial del Mundial 2026, se exalta la calidad del novato de la Selección Colombia Gustavo Puerta, luego del paso a octavos por parte de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En la apacible noche de Kansas City, frente a Ghana, Gustavo Puerta volvió a demostrar por qué se ganó un lugar indiscutido en el corazón de los colombianos. Su figura apareció por toda la cancha: corrió, presionó, distribuyó y colaboró en la marca, registrando la mayor cantidad de kilómetros recorridos del partido.

Su irrupción ha liberado el talento del equipo. Al alternar posiciones y sacrificarse junto a Jefferson Lerma, Puerta se ha convertido en el socio ideal de James Rodríguez, permitiéndole al ’10’ jugar más cerca del área, y dándole a Jhon Arias la libertad que derivó en el 1-0 ante los africanos.

«No tengo palabras para describir este momento. Es un sueño hecho realidad. Es un equipo que juega con el corazón, con el alma en cada pelota», declaró Puerta tras su exhibición, demostrando que no le pesa la camiseta.

Una apuesta maestra de Néstor Lorenzo

En el artículo, la FIFA resalta Su titularidad en el Mundial, ocupando el lugar de un referente reciente como Richard Ríos, sorprendió a muchos, pero no al cuerpo técnico. Néstor Lorenzo seguía de cerca su talento desde hace años, mucho antes de que el mundo conociera su nombre.

«A Gustavo lo citamos por primera vez cuando estaba en el Bogotá F. C., en la segunda división. Lo fui a ver cuando estaba en el Hull City, todos equipos chicos o de segunda, pero siempre lo vimos como un volante completo, inteligente, con personalidad a pesar de su edad», confesó Lorenzo a la FIFA.

Un camino atípico hacia la cima

La historia de Puerta rompe el molde. Nunca debutó en la Primera División de Colombia. Brilló en la Primera B, fue capitán de la Sub-20 y llamó la atención del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Ante la falta de minutos, buscó forjar su carácter a través de cesiones en el Nuremberg, el Hull City y, finalmente, el Racing de Santander, donde se convirtió en figura clave para el ascenso del club español y se ganó su billete al Mundial.

El respeto de los referentes: «Nadie le regaló nada»

Lejos de existir recelos por la competencia interna, el vestuario colombiano ha arropado al joven talento. El propio Richard Ríos no escatimó en elogios para quien hoy ocupa su posición habitual:

«Me encanta cómo juega ese pelado porque no le pesa la camisa. Me parece súper excelente que le esté pasando lo que le está pasando, porque se lo ganó a pulso, nadie se lo regaló».

Por ahora, Puerta mantiene los pies en la tierra. Escucha los halagos internacionales de la FIFA, agradece el respaldo de experimentados como Santiago Arias y se enfoca en su única misión: seguir corriendo para que Colombia no despierte del sueño mundialista.

Acá el artítulo de la FIFA

Gustavo Puerta, la revelación que se ganó un lugar en el corazón colombiano