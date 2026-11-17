Resumen: La Selección Colombia confirmó su formación titular para el amistoso ante Chile en Santiago: Aldair Quintana será el arquero y Néstor Lorenzo metió seis cambios frente al equipo que ganó en Cali. El partido es a las 6:00 p. m. por Fútbol RCN, la app del Canal RCN, Gol Caracol y Ditu.

Con Aldair Quintana en el arco: esta es la titular de Colombia para enfrentar a Chile

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este martes la nómina titular con la que la Selección Colombia enfrentará a Chile en el segundo amistoso internacional de la fecha FIFA de noviembre. El partido se jugará desde las 6:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Monumental David Arellano de Santiago.

El técnico Néstor Lorenzo movió el tablero con respecto al equipo que el viernes pasado venció 1-0 a la misma selección chilena en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El entrenador argentino introdujo seis cambios en el once inicial y solo repiten como titulares Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Luis Suárez.

El once titular de la Selección Colombia

El arco lo defenderá Aldair Quintana (1), que se impone en la disputa al veterano Camilo Vargas y a Devis Vásquez, quienes esperarán su oportunidad en el banco de relevos.

En la línea defensiva figurarán Daniel Muñoz (2), Davinson Sánchez (23), Kevin Andrade (25) y Juan Cabal (4). Andrade y Cabal, que en Cali fueron suplentes, ahora tendrán la responsabilidad de custodiar el fondo junto al capitán del equipo.

La mitad de la cancha la integrarán Jefferson Lerma (16), Gustavo Puerta (8), Matías Orozco (6) y Daniel Arcila (13). La dupla Lerma-Puerta, que ya había funcionado en el primer amistoso, se mantiene como el eje de la contención, mientras Orozco y Arcila se estrenan como titulares en esta serie de partidos de preparación.

En el frente de ataque aparecen Camilo Mena (26) y Luis Suárez (9). Suárez es el único delantero que repite con respecto al duelo de Cali, en el que fue una de las cartas ofensivas del combinado nacional, y esta vez lo acompañará Mena, una de las apuestas de Lorenzo para renovar la delantera tricolor.

Los suplentes

En el banco de relevos quedaron los arqueros Camilo Vargas (12) y Devis Vásquez (24), además de Jhon Lucumí (3), Óscar Perea (7), Édier Ocampo (18), Juan Arizala (5), Jhon Solís (14), Samuel Velásquez (17), Yáser Asprilla (22), Jhon Arias (10), Juan Rengifo (19), Nelson Deossa (15), Daniel Mosquera (20), Óscar Cortés (21) y Camilo Durán (11).

Entre los suplentes hay nombres que fueron protagonistas el viernes en Cali, como Lucumí, Velásquez, Deossa, Durán y Arias, todos titulares en la victoria por 1-0, lo que confirma que Lorenzo aprovechará este segundo compromiso para observar a la mayor cantidad posible de jugadores de su convocatoria.

El contexto del partido

Este será el segundo amistoso entre ambas selecciones en esta fecha FIFA. El primero se disputó el viernes 13 de noviembre en el Pascual Guerrero y terminó con triunfo colombiano gracias a un autogol del defensor Guillermo Maripán, en el regreso de la Tricolor a Cali después de 27 años.

El compromiso de este martes tenía previsto jugarse en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, pero la Federación de Fútbol de Chile anunció el lunes el traslado al Monumental David Arellano, la casa de Colo-Colo, porque el terreno de juego del Nacional no reunía las condiciones para un partido internacional. Fecha y horario se mantuvieron intactos.

Desde Colombia, el encuentro se podrá seguir por Fútbol RCN y la aplicación del Canal RCN, además de Gol Caracol y Ditu, según la programación confirmada por la Federación. En Chile la transmisión corre por cuenta de la señal de Mega.

Con este partido, la Selección Colombia cerrará su calendario de 2026, un año en el que el equipo de Lorenzo consolidó su proceso de cara a los próximos retos oficiales. Una nueva victoria ante la Roja, ahora como visitante, dejaría un balance perfecto en la doble confrontación de noviembre.

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